A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Passo a Paço 2025: Manauscult destaca valorização dos artistas locais e compromisso ambiental

Mais de 3 mil artistas participam do Passo a Paço 2025, em diferentes áreas como música, moda, gastronomia e tecnologia.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 21:05 - Atualizado em 05/09/2025 às 22:17

Ver resumo

Notícias de Manaus – Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato, o poder público tinha uma dívida histórica com o artista local. Segundo ele, essa realidade começa a ser transformada no Passo a Paço 2025, onde o trabalho dos artistas amazonenses recebe a valorização devida.

PUBLICIDADE

Leia mais: Portal AM POST transmite ao vivo o festival Sou Manaus Passo a Paço 2025; assista

“Durante muitos anos, os artistas locais eram os últimos a serem lembrados e chegavam a esperar até três meses para receber após uma apresentação, enquanto os de fora recebiam de forma imediata. Hoje, essa realidade acabou. Qualquer artista de Manaus que sobe ao palco recebe devidamente pelo seu trabalho”, afirmou.

PUBLICIDADE

Mais de 3 mil artistas participam do Passo a Paço 2025, em diferentes áreas como música, moda, gastronomia e tecnologia. O evento é considerado um marco na criação de oportunidades e no reconhecimento do talento regional, garantindo que o público conheça a força da produção cultural do Amazonas.

Compromisso com o meio ambiente

Além da valorização dos artistas, o festival também dá destaque à sustentabilidade. O palco Amazônia, uma das principais atrações da cenografia, foi desenvolvido com materiais recicláveis como ferro e tecido, substituindo o uso de isopor.

“O palco Amazônia representa o orgulho da floresta amazonense, a mais preservada da Amazônia brasileira, e também a tecnologia do Polo Industrial de Manaus. Cada detalhe foi pensado para unir preservação ambiental e inovação”, ressaltou o diretor.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

Milhares de pessoas participam do primeiro dia do ‘#SouGamerGeek’ no Casarão da Inovação em Manaus

Neste ano, o festival celebra uma década de existência com o tema “A Festa do Povo da Floresta”.

há 22 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida lidera colegiado integrado para garantir segurança e organização do ‘#SouManaus 2025’

O encontro reuniu representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais, federais e do Judiciário.

há 47 minutos

Manaus

‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ inicia com reforço histórico na segurança para três dias de festival

A operação envolve a Guarda Municipal de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

há 60 minutos

Manaus

IMMU mobiliza 300 agentes para organizar trânsito durante o Passo a Paço: “É uma das nossas maiores operações de trânsito”, afirma diretor-presidente

O IMMU orienta que a população utilize o transporte coletivo para chegar ao evento.

há 2 horas

Manaus

Do tacacá ao sushi, ‘#SouManaus’ oferece sabores para todos os gostos

A proposta é que cada visitante possa fazer um verdadeiro passeio gastronômico, escolhendo conforme o momento e o apetite.

há 2 horas