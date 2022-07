Pastoras Fernanda Brum e Camila Barros vão participar de evento nesta sexta em Manaus

Redação AM POST

A cantora Fernanda Brum e pastora Camila Barros vão participar nesta sexta-feira (8), do evento gospel Kairós para Mulheres, com o tema “Tempo de Renovo”. O evento será realizado no Ministério Internacional da Renovação (MIR Ponta Negra), a partir das 19h. Além delas também terão participações da cantora Jô Souza e da apóstola Ester Amazonas.

A superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira, destaca a natureza do Kairós para Mulheres em reunir arte, cultura e valorização das mulheres em um só evento.

“Consideramos importante incentivar ações e promover eventos que estimulem a inserção das mulheres em todos os campos, inclusive nos que abordam a religiosidade”.

O sócio produtor da Nelly Eventos, empresa organizadora do Kairós para Mulheres, Nailton Campos, explica que esta edição terá conteúdo que vai desde palestra até canções e cultos exclusivos para o público feminino. “Nossa ideia é promover eventos segmentados por público e estamos começando oferecendo entretenimento, mas também levando informações relevantes para as mulheres”, ressalta.

Os ingressos para o Kairós para Mulheres podem ser adquiridos no Shopping da Bíblia, na rua Henrique Martins, no Centro; na loja Cheirinho de Monik, no Shopping Sumaúma; na Auto Escola Nely, na Cidade Nova; e pelo site https://nelyeventos.com.br/kairos-para-mulheres.