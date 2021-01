Pazuello conhece estrutura do Hospital Nilton Lins em Manaus

Redação AM POST

O governador Wilson Lima apresentou, nesta segunda-feira (11/01), ao Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e ao Prefeito de Manaus, David Almeida, a estrutura do Hospital Nilton Lins, que vai ofertar 103 leitos, sendo 81 clínicos e 22 de Unidade de Terapia intensiva (UTI), para atendimento de pacientes com Covid-19. A unidade passa a operacionalizar com os atendimentos a partir desta quarta-feira (13/01).

Continua depois da Publicidade

“Estamos juntando todos os esforços para que possamos aumentar o máximo possível a nossa capacidade na rede estadual de saúde. Esse espaço foi aberto com o apoio de parcerias com a Prefeitura, com o Governo Federal e com a iniciativa privada. Estamos fazendo uma força-tarefa para que isso aqui esteja pronto para atender as pessoas que estão sendo acometidas pela Covid”, afirmou o governador Wilson Lima.

A visita do Ministro da Saúde à unidade fez parte da agenda de compromissos na cidade de Manaus, nesta segunda-feira (11/01), onde veio apresentar e discutir ações de enfrentamento à Covid-19.

A Prefeitura de Manaus vai inaugurar, nos próximos dias, uma ala de atendimento exclusivo a casos de Covid-19 e outras síndromes gripais na UBS Nilton Lins. A medida visa ampliar o acesso da população à assistência primária, com orientação e cuidados no início dos sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

Gestão

A abertura do Hospital Nilton Lins foi requisitada pelo Governo do Amazonas e comunicada aos órgãos de controle do Estado, com o objetivo de abrir 103 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 e assumir a gestão do hospital, tanto os espaços físicos, como toda a estrutura de equipamentos e mobiliários da unidade hospitalar, que, de abril a julho de 2020, serviu de base para o hospital de combate à Covid-19 do Estado.