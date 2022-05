PC-AM promove curso DEFENDA-SE, voltado à defesa pessoal para mulheres policiais

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), irá realizar nos dias 24, 25 e 26 de maio deste ano, das 17h às 21h, o curso de defesa pessoal, voltado para policiais femininas da instituição, com o objetivo de capacitar e aperfeiçoar as servidoras para defesa em rotinas policiais.

Continua depois da Publicidade

O treinamento ocorrerá nas áreas de luta da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-Am), localizado no prédio da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, n° 180, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

O investigador Fabiano Barroso, coordenador do CCTD, reforça que a finalidade da ação é capacitar e preparar as policiais para o dia a dia, visando a importância da defesa policial pessoal, a valorização da vida e controle emocional delas, diante de agressões injustas.

“Durante a capacitação, entre os assuntos abordados, serão inseridas técnicas de retenção e contenção, lutas corporais, algemamento e técnicas para condução de presos, como imobilizações policiais e defesas de ataques sequenciais. O curso visa, principalmente, capacitar as policiais a preservarem suas integridades durante a atuação policial”, disse o coordenador.

Continua depois da Publicidade

Barroso informou, ainda, que a capacitação será ministrada pelo investigador Mauro Moura, que é graduado em Direito, pós-graduado em segurança pública e inteligência policial, formado no 4º COTE da CORE/RJ, bem como pela Senasp em operações de inteligência/MS. Ele foi instrutor de defesa pessoal, na academia de polícia do concurso PC/2011, é faixa preta de jiu-jítsu 5 graus, instrutor de lutas da Core/Fera, entre outras qualificações.

Na ocasião, policiais civis lotados na Core-Am também irão contribuir com seus conhecimentos técnicos e práticos para o treinamento das policiais.

Continua depois da Publicidade

Inscrições

As inscrições irão começar nesta sexta-feira (20/05) e podem ser realizadas diretamente no setor de Capacitação, bem como pelo whatsapp do setor, pelo número (92) 9 9962-2677.