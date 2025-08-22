A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Pedestre morre atropelado por motociclista em Avenida de Manaus

Acidente ocorreu na Avenida Torquato Tapajós, sem faixa de pedestres.

Por Marcia Jornalist

22/08/2025 às 06:40

Notícias de Manaus – Na noite de quinta-feira (21), um pedestre perdeu a vida após ser atropelado por um motociclista na movimentada Avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem tentava atravessar a via, que não possui faixa de pedestres, quando foi atingido pela motocicleta que trafegava no sentido bairro-centro. O motorista da moto afirmou que não teve tempo de reagir, sendo pego de surpresa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram rapidamente acionadas e tentaram reanimar a vítima no local, mas, infelizmente, ele não apresentava sinais vitais. O motociclista recebeu atendimento e, felizmente, não corre risco de vida.

A perícia realizou os procedimentos necessários, mas não encontrou documentos nos pertences do pedestre, dificultando a identificação.

LEIA MAIS: Acidente grave deixa motociclista ferido após colisão no Distrito Industrial de Manaus

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado para a família.

