Pedestre morre atropelado por motociclista em Avenida de Manaus

Notícias de Manaus – Na noite de quinta-feira (21), um pedestre perdeu a vida após ser atropelado por um motociclista na movimentada Avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem tentava atravessar a via, que não possui faixa de pedestres, quando foi atingido pela motocicleta que trafegava no sentido bairro-centro. O motorista da moto afirmou que não teve tempo de reagir, sendo pego de surpresa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram rapidamente acionadas e tentaram reanimar a vítima no local, mas, infelizmente, ele não apresentava sinais vitais. O motociclista recebeu atendimento e, felizmente, não corre risco de vida.

A perícia realizou os procedimentos necessários, mas não encontrou documentos nos pertences do pedestre, dificultando a identificação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado para a família.