Pela primeira vez, Corpo de Bombeiros tem veículos de Unidades de Resgate em todos os postos de Manaus

Pela primeira vez no estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) dispõe de veículos de Unidade de Resgate (UR) para atender os postos da corporação em todas as zonas da capital. Os cinco novos carros dispõem de equipamentos modernos para auxiliar no atendimento e condução imediata das vítimas até a unidade hospitalar, e fazem parte de um pacote de entregas do Governo do Estado para a área de Segurança Pública.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, a atuação das unidades de resgate nos postos da corporação, na capital, faz parte do plano de reestruturação do Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem), que realizou a formatura de 54 bombeiros da área de saúde no curso de Operações de Resgate em Emergência e Atendimento Pré-Hospitalar (CORE-APH).

“O Corpo de Bombeiros atua em diversas frentes operacionais, uma delas é o atendimento pré-hospitalar. O nosso Grupamento de Resgate conta com bombeiros da área de saúde, que são altamente preparados para ocorrências com presença de vítimas. Desde a chegada desses veículos, estamos dando pronta resposta com equipes de bombeiros e URs distribuídos nos postos da capital, pois assim chegamos mais rápido no local da ocorrência”, explicou o comandante-geral do CBMAM.

O repasse das novas unidades de resgate aconteceu no dia 31 de maio, quando o governador Wilson Lima entregou veículos e equipamentos para as forças de segurança pública, incluindo cinco unidades de resgate tipo ambulância, duas Auto Bombas Tanques (ABTs), uma lancha totalmente revitalizada e duas picapes com conjunto de combate a incêndio, entre outros equipamentos.

Postos do Corpo de Bombeiros na capital

– Posto Central, nas dependências do Comando Geral do CBMAM, situado na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona sul;

– 1° Batalhão de Incêndio (BI), localizado na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial I, zona leste;

– Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul;

– Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma), situado nas dependências do Parque Estadual Sumaúma, avenida Bacuri, bairro Cidade Nova, zona norte;

– Seção Contra Incêndio Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (SCI), avenida Santos Dumont, bairro Turumã, zona oeste;

– Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem), calçadão da Ponta Negra, zona oeste;

– Posto de Salva Vidas, praia da Ponta Negra, zona oeste;

– Posto Grande Circular, situado na avenida Autaz Mirim, zona leste;

– Posto Zumbi, situado na avenida Cosme Ferreira, n° 5660, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste;

– Base do Pelotão Fluvial, nas dependências do Porto do São Raimundo, zona oeste.

Redação AM POST