Peles e ossadas de animais silvestres são apreendidos em operação dentro de fábrica de açaí no Centro de Manaus

Notícias de Manaus – Uma operação de fiscalização resultou, na manhã desta sexta-feira (10/10), na apreensão de peles e ossadas de animais silvestres que estavam sendo comercializadas ilegalmente dentro de uma fábrica de açaí, localizada na rua dos Barés, no Centro de Manaus. A ação foi realizada por agentes do grupamento de Patrulhamento Ambiental (Patam), da Guarda Municipal de Manaus (GMM), após denúncias sobre possíveis práticas ilícitas no local.

Durante a inspeção, que teve início por volta das 10h30, os agentes constataram que os materiais de origem animal estavam armazenados em condições precárias e sem qualquer tipo de autorização ambiental. O caso chamou a atenção das autoridades pela combinação inusitada de atividades: a fabricação de açaí e o comércio irregular de produtos provenientes da fauna silvestre.

Após a constatação do crime, a equipe do Patam acionou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Demma), que, por sua vez, solicitou o apoio da Polícia Técnico-Científica para realizar a perícia do material apreendido. Segundo informações repassadas pelas equipes, as peles e ossadas serão analisadas para identificar as espécies envolvidas e a possível origem dos animais.

O responsável pelos itens ilegais foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Ele poderá responder por crimes ambientais previstos na Lei nº 9.605/1998, que estabelece sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente.

O grupamento Patam tem intensificado as ações voltadas à fiscalização ambiental na capital amazonense, com o objetivo de combater o tráfico e a exploração de animais silvestres, além de promover a conscientização da população sobre a importância da preservação da fauna e da flora. As operações contam com o apoio de órgãos estaduais e federais de segurança e meio ambiente.