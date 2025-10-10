A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Peles e ossadas de animais silvestres são apreendidos em operação dentro de fábrica de açaí no Centro de Manaus

O responsável pelos itens ilegais foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 21:20

Ver resumo

Notícias de Manaus – Uma operação de fiscalização resultou, na manhã desta sexta-feira (10/10), na apreensão de peles e ossadas de animais silvestres que estavam sendo comercializadas ilegalmente dentro de uma fábrica de açaí, localizada na rua dos Barés, no Centro de Manaus. A ação foi realizada por agentes do grupamento de Patrulhamento Ambiental (Patam), da Guarda Municipal de Manaus (GMM), após denúncias sobre possíveis práticas ilícitas no local.

PUBLICIDADE

Durante a inspeção, que teve início por volta das 10h30, os agentes constataram que os materiais de origem animal estavam armazenados em condições precárias e sem qualquer tipo de autorização ambiental. O caso chamou a atenção das autoridades pela combinação inusitada de atividades: a fabricação de açaí e o comércio irregular de produtos provenientes da fauna silvestre.

Após a constatação do crime, a equipe do Patam acionou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Demma), que, por sua vez, solicitou o apoio da Polícia Técnico-Científica para realizar a perícia do material apreendido. Segundo informações repassadas pelas equipes, as peles e ossadas serão analisadas para identificar as espécies envolvidas e a possível origem dos animais.

PUBLICIDADE

O responsável pelos itens ilegais foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Ele poderá responder por crimes ambientais previstos na Lei nº 9.605/1998, que estabelece sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente.

O grupamento Patam tem intensificado as ações voltadas à fiscalização ambiental na capital amazonense, com o objetivo de combater o tráfico e a exploração de animais silvestres, além de promover a conscientização da população sobre a importância da preservação da fauna e da flora. As operações contam com o apoio de órgãos estaduais e federais de segurança e meio ambiente.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

MEC lança app com simuladões e correção automática para o Enem 2025

Aplicativo gratuito reúne simulados, trilhas de estudo, materiais de apoio e correção automatizada de redação.

há 5 minutos

Mundo

EUA anunciam tarifa extra de 100% contra importações da China

Medida passa a valer em 1º de novembro de 2025, ou antes.

há 27 minutos

Brasil

Polícia fecha fábrica clandestina que adulterava bebidas com metanol em São Paulo

Ação da SSP-SP apreende garrafas e equipamentos em São Bernardo, São Caetano e capital.

há 46 minutos

Amazonas

TCE-AM suspende concurso com mais de 650 vagas em Juruá e aplica multas a ex-prefeito e atual gestor por irregularidades

TCE aplicou multas que somam mais de R$ 27 mil aos dois gestores por não sanarem irregularidades do concurso.

há 1 hora

Brasil

Alexandre de Moraes recua e devolve prazo para defesa de Filipe Martins apresentar alegações finais

Na última quinta-feira, 9, o magistrado havia determinado a destituição da equipe de defesa.

há 1 hora