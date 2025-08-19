Perigo de explosão e tragédia: carro pega fogo perto de posto de combustíveis em Manaus

Notícias de Manaus -Na manhã de segunda-feira (18), um carro modelo Fiat Idea pegou fogo logo após o abastecimento em um posto de combustíveis localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. O incidente causou preocupação entre motoristas e pedestres que passavam pela via, mas, felizmente, não deixou feridos.

Segundo relatos, a motorista percebeu um forte cheiro de queimado pouco depois de sair do posto. Em questão de segundos, ela estacionou o veículo cerca de 50 metros à frente e conseguiu sair rapidamente antes que as chamas se alastrassem. O incêndio, que começou na parte dianteira do carro, assustou as pessoas que estavam próximas, principalmente pelo risco de explosão, já que ocorreu em frente a um posto de combustíveis.

Em busca de ajuda, a condutora tentou apoio no próprio posto onde havia abastecido, mas não conseguiu utilizar os extintores disponíveis. Nesse momento, uma mulher que passava pelo local se prontificou a ajudar com o que tinha em mãos, enquanto mototaxistas que estavam próximos correram até o quartel do Corpo de Bombeiros, localizado também na Avenida Cosme Ferreira, para pedir socorro.

A rápida chegada da equipe de bombeiros foi decisiva para conter o fogo. O incêndio foi controlado em poucos minutos, evitando que o veículo fosse totalmente destruído. Apesar de os danos materiais serem visíveis, a ação imediata dos populares e a eficiência do trabalho dos bombeiros evitaram que a situação se transformasse em uma tragédia.

Esse episódio reforça a importância de manter a manutenção veicular em dia e estar sempre atento a sinais de superaquecimento ou falhas mecânicas, especialmente após o abastecimento. Também evidencia a necessidade de preparo dos estabelecimentos para situações de emergência, já que a liberação rápida de equipamentos de combate ao fogo pode fazer a diferença em casos assim.

A motorista saiu ilesa e agradeceu a ajuda recebida de populares e da equipe de bombeiros, que garantiram a sua segurança e impediram que o acidente tivesse proporções ainda maiores. O caso serve como alerta sobre os riscos em situações semelhantes e destaca a importância da solidariedade em momentos de perigo.