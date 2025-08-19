A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Perigo de explosão e tragédia: carro pega fogo perto de posto de combustíveis em Manaus

Corpo de Bombeiros foi acionado para controle do sinistro.

Por AM POST

19/08/2025 às 07:29

Ver resumo

Notícias de Manaus -Na manhã de segunda-feira (18), um carro modelo Fiat Idea pegou fogo logo após o abastecimento em um posto de combustíveis localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. O incidente causou preocupação entre motoristas e pedestres que passavam pela via, mas, felizmente, não deixou feridos.

PUBLICIDADE

Segundo relatos, a motorista percebeu um forte cheiro de queimado pouco depois de sair do posto. Em questão de segundos, ela estacionou o veículo cerca de 50 metros à frente e conseguiu sair rapidamente antes que as chamas se alastrassem. O incêndio, que começou na parte dianteira do carro, assustou as pessoas que estavam próximas, principalmente pelo risco de explosão, já que ocorreu em frente a um posto de combustíveis.

Em busca de ajuda, a condutora tentou apoio no próprio posto onde havia abastecido, mas não conseguiu utilizar os extintores disponíveis. Nesse momento, uma mulher que passava pelo local se prontificou a ajudar com o que tinha em mãos, enquanto mototaxistas que estavam próximos correram até o quartel do Corpo de Bombeiros, localizado também na Avenida Cosme Ferreira, para pedir socorro.

PUBLICIDADE

A rápida chegada da equipe de bombeiros foi decisiva para conter o fogo. O incêndio foi controlado em poucos minutos, evitando que o veículo fosse totalmente destruído. Apesar de os danos materiais serem visíveis, a ação imediata dos populares e a eficiência do trabalho dos bombeiros evitaram que a situação se transformasse em uma tragédia.

Esse episódio reforça a importância de manter a manutenção veicular em dia e estar sempre atento a sinais de superaquecimento ou falhas mecânicas, especialmente após o abastecimento. Também evidencia a necessidade de preparo dos estabelecimentos para situações de emergência, já que a liberação rápida de equipamentos de combate ao fogo pode fazer a diferença em casos assim.

A motorista saiu ilesa e agradeceu a ajuda recebida de populares e da equipe de bombeiros, que garantiram a sua segurança e impediram que o acidente tivesse proporções ainda maiores. O caso serve como alerta sobre os riscos em situações semelhantes e destaca a importância da solidariedade em momentos de perigo.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Suframa, Sedecti e Implurb discutem ampliação de áreas industriais em Manaus

Encontro teve como pauta principal a necessidade de discutir novas áreas que envolvem a instalação de indústrias

há 2 minutos

Brasil

Veja: esposa de vereador flagra marido com amante e arma o maior ‘barraco’

Caso é repercutido em todo Brasil.

há 3 minutos

Mundo

Advogado de Trump diz que decisão de Dino de blindar Moraes aproxima Brasil de práticas da Venezuela

Martin De Luca critica blindagem de Moraes no STF e alerta para risco de insegurança jurídica e afastamento de investidores.

há 23 minutos

Mundo

Saiba quem são os 4,5 milhões de milicianos convocados por maduro em resposta a ofensiva dos EUA

Presidente venezuelano promete “fuzis e mísseis” para camponeses e operários diante da escalada de tensão com Washington.

há 28 minutos

Brasil

Mulher suspeita de aplicar golpes e deixar turistas ‘chapados’ em praia é presa

No entanto, as investigações ainda continuam para buscar novos possíveis envolvidos.

há 1 hora