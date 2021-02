Ponto de vacinação será alterado em Manaus a partir desta quarta; Confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A partir desta quarta-feira, 24/2, o ponto de vacinação contra a Covid-19, montado pela Prefeitura de Manaus no shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, será substituído pelo Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, nº 119, bairro Cidade Nova, zona Norte.

A mudança precisou ser feita por conta da reabertura das atividades no centro popular de compras, com a flexibilização do decreto estadual que trata das medidas sanitárias para contenção da disseminação do novo coronavírus no Amazonas. No local, continuará a ser feito o atendimento exclusivo para a segunda dose da vacina.

“Com a retomada das atividades naquele centro de compras, que é muito procurado por moradores das zonas Norte e Leste, como medida de segurança para as pessoas que estão indo se vacinar, o prefeito David Almeida sugeriu que fizéssemos essa mudança, que passa a valer já a partir desta quarta-feira”, informa a secretária municipal de Saúde, interina, Aline Martins.

Para acelerar o alcance das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) para a faixa etária de 70 anos e mais, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) dá continuidade à estratégia de busca ativa para incentivar as pessoas desse grupo a procurarem os postos de vacinação.

Nos dias 20 e 22/2, a ação foi realizada na zona Sul; hoje, 23/2, e nesta quarta-feira, 24/2, a visitação acontece nos bairros da zona Leste. Nos dias 25 e 26/2, quinta e sexta-feira, será a vez da zona Norte; terminando nos dias 27/2 e 1º de março nos bairros da zona Oeste.

A Semsa mantém, ainda, quatro postos descentralizados, atendendo nas modalidades de drive-thru e ponto fixo, para vacinar idosos de 70 anos e mais e trabalhadores da saúde, no complexo de treinamento do Detran (zona Norte); no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (zona Sul); Clube do Trabalhador do Sesi (zona Leste); e balneário do Sesc (zona Oeste).

Postos de vacinação abertos de segunda a sábado para idosos e trabalhadores da saúde

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM (avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra Nova)

Zona Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222 – bairro Crespo)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi (avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José I)

Zona Oeste

Balneário do Sesc (avenida Constantinopla, 288 – bairro Alvorada)

Postos de vacinação exclusivos para a segunda dose

Zona Norte/Leste

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, nº 119 – bairro Cidade Nova)

Zona Sul

Escola de Enfermagem da Ufam (rua Teresina, 495 – bairro Adrianópolis)

Hospital Beneficente Português (avenida Joaquim Nabuco, 1.359 – Centro)

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) – rua Ipanema, 550 – bairro Alvorada