Permissionária é suspensa após surtos, ofensas e desrespeito na Feira Itinerante em Manaus

Notícias de Manaus – A permissionária Marliene Silva dos Santos, foi suspensa por 20 dias após ela ter cometido ofensas verbais graves e recorrentes contra o servidor Júlio Cesar de Souza Dias, administrador da Feira Itinerante do Prefeito I. A medida foi oficializada em despacho publicado nesta terça-feira, 22 de julho de 2025, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Este não é um incidente isolado. A própria Semacc informou que Marliene já havia sido penalizada em 2022 por comportamento semelhante, o que configura reincidência. Em agosto de 2022, Marliene assinou um Termo de Compromisso e Responsabilidade onde se comprometia a manter o respeito e a cordialidade com outros feirantes e clientes, e a evitar brigas, desordem e palavrões. No entanto, ela parece não ter cumprido o acordo.

PUBLICIDADE

Veja documento:boletim de ocorrência contra Marli 170622 feira do Boulevard. injúria, calúnia e difamação

Em fevereiro de 2024, outro feirante, Reney dos Santos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra Marliene por Ameaça. Ele relatou que Marliene fez um “escândalo enorme na feira”, proferindo xingamentos como “Zé b*cet*, macumbeiro, filho da p*ta, m*rda, e muleque” e ameaças como que se dependesse dela eu ele “estaria de baixo da terra”. Reney afirmou que Marliene age assim com frequência e que não tem ética profissional.

Veja documento:boletim de ocorrencia 2024

PUBLICIDADE

Anteriormente, em junho de 2022, Reney dos Santos Duarte já havia registrado outro BO contra Marliene (mencionada como Marilene no documento), por Injúria. Ele descreveu que ela o ofendeu e ameaçou com gritos e arrogância, prejudicando-o diante de seus clientes. Ele também mencionou que ela tem o hábito de criar confusão com outras pessoas na feira.

Além dos registros oficiais, um vídeo que circula nas redes sociais mostra Marliene Silva dos Santos ofendendo um colega feirante enquanto ele estava trabalhando.

PUBLICIDADE

Durante uma transmissão ao vivo de um portal de notícias, Marliene se tornou alvo de uma série de comentários negativos de internautas, que compartilharam relatos sobre seu comportamento problemático. Uma das pessoas que comentou expressou que Marliene se mostrava uma pessoa diferente na frente das câmeras. “Agora tá toda humildizinha” mas no passado, “xingava os feirantes [e] fazia escândalos nas feiras, [não pensava] nas consequências dos seus erros”.

A internauta aponta que já foi muito prejudicada por ela. “Ela me perseguia e perseguia meu esposo”, comentou, descrevendo Marliene como alguém que “sempre perseguia os feirantes, sempre fez escândalos na feira e sempre desrespeitou o fiscal e os feirantes”.

PUBLICIDADE

Outro comentário reforçou que a feirante é uma “senhora desequilibrada” e que havia “muitas inverdades” ditas por ela durante a entrevista. A internauta concluiu que Marliene “está colhendo o que plantou”, esperando que a justiça esteja sendo feita e que a feirante aprenda com a situação.

Investigação

Durante a investigação da Semacc sobre as recentes ofensas ao administrador da feira, testemunhas confirmaram as agressões verbais e o uso de linguagem vulgar por parte de Marliene. Ela mesma confessou as ofensas durante uma audiência.

Em nota, a Semacc enfatiza que a suspensão foi deliberada com base na legislação e nos princípios de legalidade, ampla defesa e contraditório, visando a ordem e o respeito no serviço público.

Confira a nota

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), informa que a permissionária Marliene Silva dos Santos, após proferir ofensas verbais graves e recorrentes contra o administrador da Feira Itinerante do Prefeito I, servidor Júlio Cesar de Souza Dias, teve procedimento administrativo disciplinar instaurado em janeiro de 2025, o qual resultou em sua suspensão das atividades como permissionária por 20 (vinte) dias, conforme despacho publicado em 22 de julho de 2025.r

Com a instauração do procedimento, o servidor registrou boletim de ocorrência e formalizou os fatos em documento oficial.

Durante o processo, todas as testemunhas ouvidas — entre elas, integrantes da própria feira — confirmaram as agressões verbais e o uso de expressões de baixo calão por parte da permissionária. A própria envolvida confessou, em audiência, a autoria das ofensas. Ressalta-se que esta não é a primeira infração cometida por Marliene Silva dos Santos, que já havia sido penalizada em 2022 por comportamento semelhante, configurando reincidência.

Em observância à legislação vigente e aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, a Semacc deliberou pela suspensão com base em parecer técnico da Assessoria Jurídica, reafirmando seu compromisso com a ordem, o respeito e a valorização do serviço público.

A Semacc segue atuando com transparência e responsabilidade, zelando pelo bom funcionamento das feiras municipais e pela convivência respeitosa entre permissionários e servidores.