Pescadores buscam apoio de deputado Pablo para instalar terminal pesqueiro no Porto do São Raimundo em Manaus

A busca de um local para instalar o novo Terminal Pesqueiro de Manaus, bem como apoio às colônias de pescadores do interior do Amazonas, foram alguns dos assuntos discutidos na reunião entre o deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM) e representante da Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca), nessa sexta-feira (15/10), em Manaus.

O encontro serviu para os trabalhadores da pesca apresentarem o plano de instalação do terminal pesqueiro na área onde funcionava o Porto de São Raimundo, na zona oeste de Manaus.

Por décadas o local foi usado pelas balsas que faziam o transporte de veículos e passageiros até o porto do Cacau Pirera, no Iranduba. Com a inauguração da ponte do Rio Negro, em 2011, o Porto de São Raimundo deixou de receber as balsas.

De olho no local, os pescadores foram em busca de apoio do deputado Pablo. A ideia é conseguir autorização, junto ao governo Federal, para que a Porto de São Raimundo receba o terminal pesqueiro.

O presidente da Fepesca, Walzenir Falcão, explica que a privatização do terminal pesqueiro no bairro de Educandos, ao lado da feira da Panair, deixará os pescadores sem lugar para vender o pescado.

“Milhares de pescadores estão preocupados, pois em breve serão proibidos de usar o terminal que será privatizado”, explica Walzenir. “A solução é instalar o novo terminal no bairro de São Raimundo, onde funcionavam as balsas”, planeja.

Delegado Pablo recebeu o projeto e disse que conversará com o Ministério da Infraestrutura, que é o responsável pela área onde existe o Porto de São Raimundo.

“Vou encaminhar ao ministro Tarcísio de Freitas o projeto criado pelos pescadores”, prometeu Pablo. “Não podemos deixar que milhares de trabalhadores fiquem sem local para atracar os barcos e vender sua produção”, acrescentou o deputado.