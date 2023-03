PF abre procedimento para investigação de ameaça de morte contra o deputado Wilker Barreto em Manaus

Redação AM POST*

O deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania) esteve na tarde desta quinta-feira, 02, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, bairro Dom Pedro, para tratar da suposta ameaça que recebeu de um grupo que se intitula antiarmamentista. Por e-mail, através de texto encaminhado ao senador Marcos do Val (Podemos-AL), o grupo também assume a autoria da explosão em um clube de tiros na capital amazonense, que ocorreu em janeiro deste ano. O fato das intimidações repercutiu ontem, 01, na mídia nacional.

No órgão Federal, Wilker estava acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (União Brasil), e do deputado Delegado Péricles (PL). Na ocasião, Barreto reuniu com representantes da PF e um procedimento de investigação para apurar as supostas ameaças foi aberto.

“Foi um aberto um inquérito para investigar essa suposta ameaça à minha pessoa. Quero agradecer ao presidente Roberto Cidade e ao deputado delegado Péricles, que estavam na reunião, pois este atentado não foi somente contra um parlamentar, mas contra o parlamento estadual e o que ele representa. De pronto, o superintendente Umberto já designou um delegado, que me escutou. Queremos elucidar isto, para saber se foi uma brincadeira de mau gosto, ou algo sério. O que não podemos ficar é exposto a ameaças, pois temos família, temos um trabalho para desenvolver. Precisamos ter isso elucidado”, disse Wilker.

Barreto informou, ainda, que na próxima segunda-feira, dia 06, às 15h, haverá uma audiência com o Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado de Polícia Federal Umberto Ramos.

Para o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, o momento requer a união do Poder para combater aquilo que fere o exercício do mandato, e atenta contra a vida de um parlamentar.

“O deputado Wilker fez o procedimento legal, veio à Polícia Federal, verificar o que está ocorrendo, se colocando à disposição. Nós, da Assembleia do Amazonas, ficamos preocupados com tal fato, pois um e-mail ameaçando um deputado estadual é muito grave, e vamos procurar os meios cabíveis e sempre preservando o deputado Wilker, que faz uma oposição ferrenha. Como presidente de um Poder, é preciso estar ao lado dos parlamentares para que eles possam ter a segurança necessária para continuar realizando seu papel, que é representando a população. O primeiro procedimento foi feito, inquérito aberto, e na segunda vamos saber os demais procedimentos”, disse o presidente.