PF doa equipamentos táticos à Guarda Municipal de Manaus

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), entregou, na tarde desta segunda-feira, 31/7, ao Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Manaus (GMM), equipamentos táticos e acessórios operacionais para serem utilizados em situações de Controle de Distúrbio Civil (CDC).

O secretário da pasta, Sérgio Fontes, entregou 26 capacetes; 20 escudos, sendo 14 em acrílico e seis em fibra; 11 tonfas; quatro cassetetes e seis algemas. O material foi doado à Semseg no dia 18 deste mês, pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas (SR/PF/AM), e levado para manutenção, antes de ser colocado em uso.

“Esses bens, anteriormente pertencentes à instituição policial brasileira, foram levados para uma empresa especializada na conservação desse tipo de material. Eles foram limpos, polidos e adesivados. Alguns receberam o brasão da nossa Guarda Municipal. Estão sendo entregues hoje totalmente reformados e prontos para serem utilizados”, declarou Fontes.

Participaram do ato de entrega, os guardas municipais Denilson Torres, que acumula a função de supervisor do GOE; Álvaro de Jesus e Daniel Souza, supervisores do setor de Suporte de Materiais da Semseg. Para o supervisor do GOE, que está no cargo desde 2021, no início da gestão do prefeito David Almeida, os itens operacionais serão de grande utilidade.

“Serão utilizados pelo nosso grupo de pronta-resposta em situações emergenciais, como invasões e manifestações. Agradeço pelos investimentos que estão sendo feitos na manutenção da ordem e segurança da nossa população”, concluiu Torres.

Redação AM POST