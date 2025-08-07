A notícia que atravessa o Brasil!

PF leilão com ouro, carros e micro-ônibus apreendidos em operações; saiba como participar

O evento ocorrerá no próximo dia 28 de agosto.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 14:21

Notícias de Manaus – A Polícia Federal no Amazonas, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), anunciou a realização de um leilão online de bens apreendidos em ações contra o crime organizado. O evento ocorrerá no próximo dia 28 de agosto, com itens de alto valor comercial, incluindo aproximadamente 5 quilos de ouro, veículos como SUVs e micro-ônibus, entre outros.

Todos os bens foram confiscados durante operações de combate a atividades criminosas e possuem autorização judicial para alienação. O objetivo é transformar esses ativos em recursos que possam ser revertidos para políticas públicas, especialmente nas áreas de segurança e combate às drogas.

O leilão será realizado pela plataforma Norte Leilões, onde os interessados já podem consultar o edital completo com os detalhes sobre os itens, valores iniciais, formas de participação e condições de arremate. O site oficial é www.norteleiloes.com.br.

A iniciativa integra as estratégias da SENAD e da Polícia Federal para dar destinação adequada aos bens apreendidos, evitando a deterioração de ativos de alto valor e contribuindo para a eficiência na gestão patrimonial dos recursos retirados do crime.

Com isso, a Polícia Federal reforça seu compromisso com a transparência e o reaproveitamento de recursos ilegais em prol da sociedade. A expectativa é de que o leilão atraia grande interesse público, especialmente por conta do ouro e dos veículos utilitários.

