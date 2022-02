Piso acessível começa a ser construído para letreiro turístico de Manaus na Ponta Negra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O mais novo lugar instagramável da capital, o letreiro turístico da Prefeitura de Manaus instalado no complexo da Ponta Negra, zona Oeste, começa a receber serviços de instalação de um piso de bloco pré-fabricado de concreto, também chamado de paver. O espaço receberá o novo piso tanto para ser mais resistente ao fluxo de pessoas, quanto para permitir acessibilidade universal para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência (PcD).

Operários estão realizando os trabalhos no local, onde será construído um meio-fio de concreto e a base compactada de areia para o encaixe do piso intertravado, que, como o próprio nome diz, se “trava” entre si como um quebra-cabeça.

Entre as vantagens do revestimento, é que têm propriedades antiderrapantes, maior sustentabilidade, alta durabilidade e evita a impermeabilização do solo.

O letreiro turístico está instalado nas proximidades do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), em uma área que tem como fundo a vista para o rio e a ponte jornalista Phelippe Daou.

Mais outros três letreiros serão instalados na cidade, reforçando o investimento da Prefeitura de Manaus na autoestima da população e no turismo. “Essas obras não custam nenhum recurso para os cofres da prefeitura, sendo decorrentes de medidas compensatórias”, disse o prefeito David Almeida.

Para o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, o mobiliário passa a ser a assinatura oficial da capital e será replicado em outros pontos, como a praça da Matriz, Centro; no Educandos, zona Sul; e no futuro parque Encontro das Águas, na Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste; e outros pontos.

Identidade

O letreiro turístico da Ponta Negra tem 10,50 metros de comprimento, 2,80 metros de altura, traz as letras da palavra “Manaus” e elementos vazados como corações e árvores. As árvores têm 4,50 metros de altura. Todo o corpo do mobiliário foi construído usando chapas metálicas, com estruturas em uma base de concreto para fixação segura.

Apesar de o material ser resistente e de alta durabilidade, a prefeitura orienta que a população não faça fotos montando no letreiro, evitando qualquer tipo de vandalismo ao mobiliário. Guardas municipais e a equipe da comissão do parque tem orientado usuários a não subir, escalar ou se pendurar nas letras e elementos.

Atração

A iluminação cênica vai proporcionar interatividade com o público, além de acompanhar as campanhas de saúde que usam as cores como referência.

Os recursos de medidas compensatórias são decorrentes de licenciamento urbano, previsto no Plano Diretor, e a prefeitura não tem custo na construção dos mobiliários.