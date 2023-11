Pista do Aeroporto de Manaus é liberada após pouso forçado de avião causar cancelamento de voos

Notícias de Manaus – O Aeroporto de Manaus informou na noite desta sexta-feira (3), que a pista de pouso e decolagem voltou a operar normalmente, a partir das 19h29, após incidente envolvendo aeronave de pequeno porte.

Ainda assim, o Aeroporto solicita que passageiros com voos programados para hoje entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas, no incidente de hoje, a aeronave apresentou uma falha após a decolagem e retornou para o Aeroporto de Manaus, onde fez um pouso forçado. Na manobra, a aeronave saiu da área da pista de pouso. Eles seguiam para Barcelos e as 17 pessoas que estavam na aeronave saíram ilesas.

*Suyanne Lima – Redação AM POST