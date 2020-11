Pizzarias registram crescimento durante a pandemia

Atualmente existem 40 mil pizzarias no Brasil, e o setor conseguiu registrar um crescimento, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, conforme dados de uma pesquisa realizada pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil.

Os empresários Lucas Cavalcante e Cristiano Nogueira enxergaram uma oportunidade durante a pandemia e sentiram que era o momento certo para inaugurar “O Faraó Pizzas e Massas”, localizado na Avenida Maneca Marques 686, bairro Parque 10 de Novembro Zona Centro-Sul de Manaus

No começo o espaço funcionava somente com delivery, e por insistência de vários clientes decidiram abrir um salão para atendimento presencial, um lugar de certa forma pequeno, muito aconchegante, no coração bairro.

Continua depois da Publicidade

Lucas afirma que sempre gostou de desafios e resolver problemas. “Quando você gerencia uma empresa, tem desafios todos os dias e o empreendedor tem que ter a solução sempre, a área gastronômica nunca vai entrar em extinção, principalmente quando fazemos tudo com amor”, explicou o empresário.

Cristiano garante a qualidade das pizzas vendidas por eles. “Domingo a noite as famílias se reúnem para confraternizar e pedir uma pizza, eu sempre fui apaixonado por pizza, esse ramo já faz parte da minha família há mais de 25 anos. Nossos produtos são de alta qualidade, com ingredientes selecionados, equipamentos e profissionais de excelência na cozinha, tudo para trazer uma experiência gastronômica que encantem os nossos clientes”, disse.

Serviço

O que: “O Faraó Pizza e Massas”

Continua depois da Publicidade

Onde: Avenida Maneca Marques 686 , Parque 10 de Novembro

Atendimento: de segunda à domingo, a partir das 18H.

Instagram

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa