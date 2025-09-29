PL do “Dia do Gato” avança na Câmara de Manaus enquanto cidade enfrenta crises crônicas, assista



Notícias de Manaus – O projeto de lei que institui o Dia Municipal do Gato, de autoria do vereador Aldenor Lima (União Brasil), avançou na Câmara Municipal de Manaus nesta segunda-feira (29/09) e foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). O PL 481/2025, apresentado em 5 de agosto, propõe celebrar a data anualmente em 8 de agosto, com ações educativas, feiras de adoção, atendimentos veterinários e campanhas contra maus-tratos e preconceitos culturais contra felinos.

“Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Aldenor Lima, que institui no âmbito do município de Manaus, o Dia Municipal do Gato, a ser comemorado anualmente em 8 de agosto e dá outras providências, Sr. Presidente. Deliberado, toma o número 481, barra 2025 e vai a segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação, Sr. Secretário.”, declarou o presidente da Casa nesta segunda-feira.

O vereadore médico veterinário, defensor da causa animal, justifica o projeto como uma forma de promover a proteção, cuidados e convivência ética com gatos na cidade. Segundo o parlamentar, o objetivo é incentivar a adoção responsável, a esterilização ética e os cuidados preventivos de saúde felina.

“As ações alusivas à data poderão ser realizadas por meio de campanhas educativas, feiras de adoção, atendimentos veterinários básicos, palestras, oficinas, materiais informativos e outras iniciativas a serem desenvolvidas de forma colaborativa e voluntária”, propõe o vereador em um trecho do projeto.

O avanço do PL ocorre em meio a problemas crônicos enfrentados por Manaus, como deficiências na saúde pública, falhas no transporte coletivo, que recentemente levou a uma greve dos rodoviários. Motoristas pararam ônibus das empresas Via Verde e Expresso Coroado em trecho da Avenida Brasil próximo à sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, na zona oeste.