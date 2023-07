PL propõe tornar obrigatória a circulação de carretas com container com a trava de segurança lock em Manaus

O vereador Jander Lobato (PP) submeteu à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) a proposta de Projeto de Lei (PL) que torna obrigatória a circulação de carretas com contêineres, pelas vias da cidade, devidamente travadas no cavalo mecânico, com a trava de segurança lock, assim como propõe a proibição do estacionamento desse tipo de transporte em vias públicas.

O PL propõe que empresas responsáveis por contêineres, seja de carga ou outra finalidade, não poderão estacioná-los em vias públicas, sem prejuízo de outras proibições contidas em regulamentação específica.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta também destaca que pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por contêineres, seja de carga ou outra finalidade, só poderão transportá-los pelas vias da cidade, vazios ou carregados, se estiverem devidamente travados no cavalo mecânico, com a trava de segurança lock, sem prejuízo de outras travas de igual ou maior eficiência, contidas em regulamentação específica.

“O projeto tem o intuito de trazer soluções com relação ao estacionamento inadequado de contêineres nas ruas de Manaus, o que causa problemas na fluidez do trânsito, assim como na manutenção das vias urbanas. Outro ponto é com relação ao trânsito de cargas por containers, tendo em vista a imprudência de motoristas aliada a inobservância da trava lock como medida de segurança para que o container não se desprenda do eixo”, destacou o vereador.

O parlamentar tem defendido no plenário da Casa Legislativa mais rigor, por parte do Poder Público, na fiscalização da circulação de carretas com container na cidade de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Poder Público deve propor medidas para a regulação das condutas dos cidadãos, no sentido de que se possa proteger a integridade da sociedade, com a necessidade de trazer mais responsabilidade na condução de cargas e dos respectivos contêineres, para que episódios como o que ocorreu no viaduto Miguel Arraes, localizado na avenida Mário Ypiranga, não se repitam, assim como outros já registrados em nossa cidade”.

Acidentes – Durante o mês de junho, ocorreram três acidentes envolvendo carretas com contêineres. No dia 2, o contêiner de uma carreta que trafegava na Avenida Mário Ypiranga Monteiro e acessava a Avenida Ephigenio Salles pelo viaduto Miguel Arraes, caiu de uma altura de mais de 5 metros sobre a pista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 21 de junho, uma carreta tombou na avenida das Flores. E no dia 30 de junho, um container se desprendeu de uma carreta e tombou, na avenida das Torres no cruzamento com a avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Nas três circunstâncias não houve registro de pessoas feridas.

Entre os anos de 2005 e 2014, Manaus registrou acidentes com vítimas com desprendimento de contêineres de carretas. Em 2014, um casal morreu esmagado quando uma carreta tombou e o contêiner de 30 toneladas, que era transportado, caiu em cima do carro onde as vítimas estavam. O acidente aconteceu na avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, zona norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*