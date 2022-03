Plano de trânsito é montado para monitorar desfile de Carnaval no sambódromo de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou plano de trânsito que inclui disponibilizar postos de monitoramento no entorno do Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), para ordenar o trânsito durante os desfiles do Carnaval 2022, que será transmitido no formato de live. Os agentes vão fiscalizar a partir desta quinta-feira, 17, até o sábado 19/3.

“Não haverá necessidade de interdições ou desvios. Vamos monitorar e orientar os integrantes das escolas de samba que irão participar dos desfiles. Os nossos agentes estarão com postos fixos e em viaturas para fiscalizar o local”, disse Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

Não haverá interdição do entorno do sambódromo, que inclui as avenidas Pedro Teixeira, Loris Cordovil e Constantino Nery. Na alameda do Samba e na avenida Belmiro Vianez, os agentes de trânsito do IMMU irão realizar o balizamento em duas faixas, para controlar o movimento dos carros alegóricos e pedestres.

O IMMU contará com uma equipe de 30 agentes por noite, para realizar o ordenamento do trânsito e prestar apoio aos veículos após o encerramento dos desfiles.

A Diretoria de Operações disponibilizou a avenida Belmiro Vianez para ser usada como estacionamento.