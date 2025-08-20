Platão Araújo completa 40 dias sem pacientes em macas nos corredores em Manaus

Notíciais de Manaus – O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atingiu um marco importante: 40 dias sem pacientes acomodados em macas nos corredores. O resultado reflete mudanças implantadas pela nova gestão da unidade, como a ampliação do corpo clínico, melhorias estruturais e o funcionamento contínuo das salas cirúrgicas.

PUBLICIDADE

Desde 1º de julho, quando o hospital passou a ser administrado sob novo modelo, a rotina de atendimento ganhou mais eficiência. Antes da mudança, era comum que pacientes aguardassem de sete a dez dias para conseguir vaga em leito clínico, muitas vezes permanecendo em corredores. De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a proposta é expandir o padrão de qualidade já reconhecido do Hospital Delfina Aziz também ao Platão Araújo.

Entre os avanços, destaca-se o funcionamento das salas cirúrgicas 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. Essa medida reduziu a liberação de laudos de risco cirúrgico de 48 horas para cerca de 40 minutos, aumentando em 49% o número de procedimentos, que passou de 432 para 643 por mês. A unidade também expandiu o atendimento em cirurgias de mão e pé diabético, além de reduzir filas na ortopedia e cirurgia vascular.

PUBLICIDADE

Leia também: Oposição comemora derrota de Omar Aziz na presidência da CPMI do INSS: “agora vai ser imparcial”

Com 219 leitos ativos, o hospital reforçou sua capacidade ao contratar 580 novos profissionais, entre enfermeiros, técnicos e outros especialistas. Houve ainda modernização de equipamentos, aquisição de insumos e implantação de alas específicas para idosos com fratura de fêmur e pacientes crônicos.

Segundo o diretor Marcelo Azevedo, todas essas ações contribuem para maior giro de leitos, agilidade nos atendimentos e melhor qualidade assistencial, garantindo que o Platão Araújo se torne referência em atendimento hospitalar de alta complexidade no Amazonas.