PMs apreendem 5 mil botijões de gás GLP transportados ilegalmente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreenderam, na manhã de quarta-feira (05/05), aproximadamente 5 mil botijões de gás GLP, conhecido como gás de cozinha, que seriam transportados de maneira ilegal em uma embarcação do tipo balsa, com destino ao município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital).

Continua depois da Publicidade

De acordo com os policiais, por volta das 9h, durante policiamento ostensivo no porto do bairro Educandos, na zona sul, a equipe de serviço efetuou abordagem à embarcação, que estava prestes a zarpar com o carregamento de gás GLP. Os militares solicitaram do responsável pelo carregamento, um homem de 42 anos, o documento de Licença de Operação (LO), obrigatório e exigido por lei para o tipo de transporte de material, porém ele não possuía a licença.

Em razão da irregularidade, a embarcação tipo balsa e um motor empurrador, além da carga de botijões, foram apreendidos, e o homem foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), para a conclusão dos procedimentos legais.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.