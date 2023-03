Podcasts surgem no Amazonas, ganham espaços, consolidam internautas e miram nas verbas publicitárias

Redação AM POST*

Como diz o dito popular “eles chegaram, chegando” e já se consolidaram no mercado digital do Amazonas, do Brasil e porque não, do mundo! Afinal, se tratando de internet, não existe limitação para receber as tão desejadas audiências virtuais. Estou falando dos Podcasts e se você nunca ouviu um podcast, fique tranquila, ou tranquilo porque essa febre vai te pegar. E ninguém está vacinado e vicia. Outro detalhe é se você é conteudista, logo vai ter um para chamar de seu.

Quem acessa a internet vem cada vez mais procurando por diferentes formatos para acessar novos conteúdos. Nos últimos anos, por exemplo, a produção de podcasts foi amplificada e o seu consumo ganhou força.

Com o crescimento de 15% das verbas publicitárias no Brasil, esse aquecimento do mercado dá indícios de que uma nova onda impulsiona os podcasts, abrindo um espaço importante para que o formato de mídia ganhe mais investimento publicitário e tome escala. Afinal, os podcasts têm o público dos sonhos: atento, ávido por conteúdo, com poder de consumo e fiel por anos.

Listamos alguns Podcasts do Amazonas que valem a pena você assistir. Confira:

PodMais

Comandado pelo jornalista Hiel Levy, o “PodMais” existe desde o dia 29 de novembro de 2021, e é um programa terceirizado, que a Record News Manaus contrata junto à FRP. É exibido todos os dias, de segunda à sexta, com reprise aos sábados dos melhores momentos. Hiel Levy, Abdias Cabucão e Ormando Barbosa apresentam sempre com um convidado.

De Bubuia Podcast

Comandado pelo Jornalista Marcell Mota, o “De Bubuia Podcast” foi criado com o objetivo de bater aquele papo informal, com convidados especiais, políticos, celebridades e autoridades, além de ativistas e representantes do cenário da cultura, pessoas públicas e personalidades de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do Mundo. O De Bubuia Podcast também faz parte da programação da Rede Onda Digital, e é transmitido no Rádio e na TV aos sábados das 11hs as 12hs. A produção é por conta da Dra. Mariana Figueiredo, Operação de VMix: Andrews Richard e Imagens: Pedro Cauan. Com temas variados: esporte, cultura, política, desporto, educação, saúde, entretenimento, religião, culinária e muito mais.

Quarto Poder Podcast

Comandado por Francisco Araújo, o “Quarto Poder Podcast” se iniciou há 4 anos como um programa de entrevistas e com o decorrer do tempo foi transformado em Podcast. Com uma ampla programação e estrutura diferenciada, o Quarto Poder Podcast, loca horários a preço acessíveis para diversos programas independentes.

Amazônia Podcast

Comandado pelo Radialista Cid Soares, o “Amazônia Podcast” estreou no dia 20 de outubro de 2022. A ideia inicial era ter um Podcast para tratar de assuntos palpitantes (excluindo temas policiais) tratando especialmente de educação, cultura e saúde, sempre com profissionais renomados para dar contundência e veracidade aos assuntos abordados.

Com a proposta de ser “diferente” para ter capilaridade e por isso, buscam personagens de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, para também ampliar o público. O Amazonia Podcast entra no mercado com a ideia de dar visibilidade ao inusitado, deixando que o crescimento aconteça de forma orgânica, porque entendemos a importância de falar sobre assuntos relevantes, que devem ser o futuro dos melhores Podcasts em curto espaço de tempo. A produção é por conta de: Cid Soares, Guilherme Duarte, Bruna Bentes, João Pedro Telles e Leonardo Gomes.

Aos poucos, produtores de Podcast vão enxergando que o avanço do mercado gera negócios e que há um grande espaço para crescimento e, também, de lucratividade com o trabalho. Mais do que apenas garantir uma fonte de renda aos produtores de conteúdo, a ideia é que esse incentivo também gere mais material, que atrai audiência e, assim, se cria um ciclo.