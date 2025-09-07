Poesia Acústica e Xamã arrastam multidão no palco Alfândega do #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – O segundo dia do “#SouManaus Passo a Paço 2025” transformou o palco Alfândega em um verdadeiro reduto do trap, rap e funk. Neste sábado (06/09), milhares de pessoas lotaram o espaço para assistir às apresentações do fenômeno Poesia Acústica e do rapper Xamã, que agitaram o público com sucessos que acumulam bilhões de visualizações nas plataformas digitais.

Com 16 músicas lançadas e cerca de 4 bilhões de views, o projeto Poesia Acústica mostrou por que se tornou um dos movimentos mais relevantes da cena nacional. Durante a apresentação, os rappers Camila e Caio celebraram a energia manauara. “Está lotado! Viemos para entregar o melhor show da história do rap no Passo a Paço”, afirmou Camila, sendo ovacionada pelo público.

O prefeito de Manaus, David Almeida, também esteve presente no palco e destacou o impacto cultural do festival. “Mais uma noite grandiosa, sucesso retumbante do #SouManaus. A população abraçou esse festival, que hoje se consolida como o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil. Estamos promovendo justiça cultural, oferecendo arte, música, gastronomia e entretenimento de qualidade ao povo de Manaus”, declarou.

O momento mais esperado da noite foi a entrada de Xamã, que levou os fãs ao delírio com hits que figuram entre os mais tocados do Spotify. O artista ressaltou a recepção calorosa do público amazonense e destacou a emoção de dividir o palco, pela primeira vez, com o rapper manauara Victor Xamã. “É um prazer enorme estar aqui e viver esse encontro histórico”, disse.

Entre os fãs, a estudante Ana Luísa Martins, de 22 anos, emocionou-se ao ver de perto artistas que admira. Já o industrial André Araújo, de 24 anos, descreveu o show de Xamã como a realização de um sonho.