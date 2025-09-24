Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em marcenaria de Manaus; Wilson destaca investimentos contra o crime organizado

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), apreendeu, na noite desta terça-feira (23/09), quase uma tonelada de maconha armazenada em caixas dentro de uma marcenaria no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus. A operação foi resultado de uma denúncia anônima e reforçou os números expressivos do Governo do Amazonas no combate ao tráfico de drogas.

O governador Wilson Lima participou da apresentação da apreensão durante a entrega de 36 novas viaturas e duas lanchas blindadas às forças de segurança. Ele destacou que o tráfico de drogas é o maior responsável pelos crimes na capital e ressaltou que o estado já superou 35 toneladas de drogas apreendidas em 2025, com expectativa de ultrapassar o recorde de 43 toneladas do ano anterior.

“Essa droga, de aproximadamente uma tonelada, foi retirada de circulação aqui no Mauazinho. Nós estamos batendo recordes e, com os investimentos feitos, vamos superar os resultados do ano passado”, afirmou o governador.

De acordo com o major Almir Nascimento, subcomandante da Rocam, a operação teve início após uma denúncia recebida via WhatsApp. “Localizamos 757 tabletes de entorpecente em uma marcenaria. Durante a ação, foram encontrados também celulares e materiais para embalagem. A equipe acionou reforço das viaturas, e todo o material foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis”, detalhou.

Estrutura reforçada no combate ao crime

O delegado-geral Bruno Fraga ressaltou que o efetivo policial está presente em todos os municípios do interior, apoiado por novas viaturas, armamentos e lanchas blindadas. “Somente entre janeiro e julho, retiramos de circulação mais de 9,7 toneladas de entorpecentes, causando um prejuízo de R$ 313 milhões ao crime organizado”, disse.

Com a nova entrega, o Amazonas chega a 657 viaturas entregues em 2025 – sendo 448 em Manaus e 209 no interior –, todas equipadas com tecnologia de reconhecimento veicular e facial do sistema Paredão. Também foram incorporadas duas lanchas blindadas, que se somam a outras dez já em operação e seis voltadas ao transporte de tropas.

Balanço desde 2019

O Governo do Amazonas destinou, desde 2019, mais de R$ 160 milhões para bases fluviais, como as unidades Arpão, que já causaram prejuízo de R$ 171 milhões às facções criminosas apenas em 2025. Neste ano, foram apreendidas mais de duas toneladas de drogas, 16 embarcações e 7,2 milhões de litros de combustível ilegal.

Entre 2015 e 2025, o estado viu as apreensões de drogas crescerem de 10,8 para 34,7 toneladas até agosto deste ano. Somente em 2025, as polícias retiraram de circulação 1.122 armas, 10 mil munições e realizaram 6.395 prisões em flagrante, sendo quase 30% ligadas diretamente ao tráfico de drogas.