A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Polícia Civil pede ajuda para identificar mulher que enviou ameaças a empresário em Manaus

Crime ocorreu em agência dos Correios no Centro da cidade; denúncias podem ser feitas pelo telefone do 9º DIP.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 10:20

Ver resumo

Notícias de Manaus – Policiais Civis do 9º Distrito Integrado de Polícia (9º DIP) de Manaus estão solicitando a colaboração da população para identificar uma mulher que, no dia 25 de setembro, por volta das 10h, enviou ameaças de morte a um empresário da capital amazonense.

PUBLICIDADE

O envio foi realizado de uma agência dos Correios localizada no Centro da cidade, e a suspeita não se identificou no momento da ação.

A Polícia Civil reforça a importância de obter informações que possam levar à identificação da autora das ameaças, que estão sob investigação. A medida visa garantir a segurança da vítima e o cumprimento da lei.

PUBLICIDADE

Quem tiver qualquer informação que ajude na identificação da suspeita pode entrar em contato diretamente com o 9º DIP, por meio do telefone 98116-9099, que funciona como um “Disk Denúncia”.

O contato é mantido sob sigilo para proteger a identidade dos informantes.

LEIA MAIS: Homem é executado a tiros após sair de bar com grupo em carro branco na zona Norte de Manaus

A polícia reforça o compromisso com a investigação e pede que a população continue colaborando para combater atos de violência e ameaças na cidade de Manaus.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Marco Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço

Em nota oficial, o Itamaraty confirmou o contato entre Rubio e Vieira, informando que os dois devem se reunir em breve em Washington.

há 15 minutos

Amazonas

Amazonas projeta novo recorde histórico nas importações em 2025

Polo Industrial de Manaus impulsiona economia com alta nas importações e movimentação de US$ 1,53 bilhão em setembro.

há 30 minutos

Brasil

Nova fase de operação da PF contra fraude no INSS cumpre mandado no Amazonas

A Operação Sem Desconto teve sua primeira fase deflagrada em abril deste ano.

há 38 minutos

Brasil

Sindicato ligado ao irmão de Lula é alvo de nova fase de operação da PF contra fraudes no INSS

Polícia Federal cumpre 66 mandados, um deles no Amazonas, em nova fase da Operação Sem Desconto.

há 50 minutos

Brasil

Flávio Dino blinda presidente de sindicado ligado ao irmão de Lula e garante direito ao silêncio na CPMI do INSS

A decisão de Dino é vista por opositores como uma blindagem política ao entorno de Lula.

há 1 hora