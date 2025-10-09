Polícia Civil pede ajuda para identificar mulher que enviou ameaças a empresário em Manaus

Notícias de Manaus – Policiais Civis do 9º Distrito Integrado de Polícia (9º DIP) de Manaus estão solicitando a colaboração da população para identificar uma mulher que, no dia 25 de setembro, por volta das 10h, enviou ameaças de morte a um empresário da capital amazonense.

O envio foi realizado de uma agência dos Correios localizada no Centro da cidade, e a suspeita não se identificou no momento da ação.

A Polícia Civil reforça a importância de obter informações que possam levar à identificação da autora das ameaças, que estão sob investigação. A medida visa garantir a segurança da vítima e o cumprimento da lei.

Quem tiver qualquer informação que ajude na identificação da suspeita pode entrar em contato diretamente com o 9º DIP, por meio do telefone 98116-9099, que funciona como um “Disk Denúncia”.

O contato é mantido sob sigilo para proteger a identidade dos informantes.

A polícia reforça o compromisso com a investigação e pede que a população continue colaborando para combater atos de violência e ameaças na cidade de Manaus.