Polícia é acionada após companhia aérea descumprir ordem judicial e tentar impedir cão de viajar com tutora em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares foram acionados na noite desta quinta-feira (10) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, após um casal de passageiros ser impedido de embarcar com seu cachorro da raça buldogue francês em um voo nacional da companhia Gol que saía da capital amazonense para Campo Grande, mesmo tendo uma decisão judicial favorável para isso.

A tutora do animal apresentou autorização judicial expedida pela juíza, Cláudia Monteiro Pereira Batista de Direito da 13º Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, para embarcar na cabine com o animal, mas ao fazer o check-in foi barrada pelos funcionários da companhia aérea.

A decisão se deu no âmbito de ação ajuizada pelo advogado Klinger Feitosa que precisou ir até o aeroporto ajudar sua cliente a resolver a situação. Conforme Klinger o animal só entrou no avião após a chegada da polícia e decidiriam seguir a autorização da Justiça.

“Eu tive que acionar a polícia, pois os supervisores da empresa não queriam deixar o cão viajar, desrespeitando uma ordem judicial”, explica o advogado.

O advogado afirma que o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, podendo ser classificado como crime.

Seguindo as informações do advogado, no momento da abordagem a supervisora da companhia identificada como Cleiriane Silva chegou a ofendê-lo durante o exercício da sua profissão. O chamando de “advogadozinho” alegando que ele não tinha conhecimento do procedimento a ser seguido pela empresa, mesmo tendo uma ordem da justiça autorizando a viagem do animal na cabine.

De acordo com a decisão da justiça: A tutora deveria viajar com seu cão na cabine. O descumprimento da ordem judicial sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 10 (dez) dias-multa, a ser revertida em favor da parte autora.

Após a intervenção do advogado junto com a polícia no aeroporto os passageiros conseguiram embarcar com seu animal.

O advogado e militante na causa animal, Klinger Feitosa é conhecido pelo seu trabalho desempenhado em processos judiciais para garantir o bem-estar dos animais no Amazonas. Em uma outro caso na justiça, ele conseguiu a autorização para um Pug, 11 kg, na cabine do avião, juntamente com a tutora, que é empresária e iria passar as festas de final de ano em Balneário Camboriú no estado de Santa Catarina. Na ocasião não foi dada outra alternativa pois no porão da aeronave, cães da raça Pug não podem viajar, pois são braquicefálicos.

