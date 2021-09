Polícia Militar realiza semana de exposição da Semana da Pátria no Shopping Grande Circular

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realiza nos dias 4 a 7 de Setembro, das 10h às 22h, a “II Expo PMAM” Semana da Pátria e do Amazonas, na entrada principal do Shopping Grande Circular, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro São José, zona leste de Manaus.

O público que comparecer à exposição na tarde de hoje (07/09), quando poderá conferir a apresentação dos Cães adestrados da CIPCães e os alunos do projeto Formando Cidadão, com apresentações musicais, além do encerramento com a Banda Cangas do Forró.

Integração

O evento, organizado respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19, tem a finalidade de promover a integração entre a Polícia Militar e a sociedade.

Durante a programação são apresentadas à população diversas atividades e procedimentos desenvolvidos pela polícia durante ações operacionais, especializadas, atividades educativas e sociais, Proerd e Formando Cidadão, além da Banda da Polícia Militar e Banda Marcial do CMPM llll. Nas apresentações, o público tem a oportunidade de conhecer armamentos de uso exclusivo da polícia, equipamentos usados durante ações táticas, serviços, programas sociais e operações realizadas na capital e interior.