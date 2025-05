Polícia prende 38 pessoas e recupera 5 mil celulares em sete meses de operação em Manaus

Notícias de Manaus Em sete meses de atuação, o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), recuperou cerca de 5 mil aparelhos celulares em Manaus, prendeu 38 pessoas e realizou 14 operações em todas as zonas da capital.

A iniciativa, que faz parte do programa RecuperaFone, busca recuperar celulares roubados ou furtados e devolvê-los aos donos. Mais de 1.600 pessoas já receberam seus aparelhos de volta. As ações se baseiam nos boletins de ocorrência com o número do IMEI, o que permite à polícia identificar receptadores e realizar intimações via WhatsApp.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc, já foram realizados 124 procedimentos, com cerca de 2 mil celulares disponíveis para devolução. No entanto, aproximadamente 400 desses ainda aguardam identificação dos proprietários.

Além da recuperação de aparelhos, o Nirc vistoriou 44 lojas e assistências técnicas, das quais 13 foram interditadas por irregularidades como falta de alvará, ausência de emissão de nota fiscal e falhas na informação aos consumidores.

O programa também chegou ao interior do estado por meio da Operação Impacto, que já foi realizada em 17 municípios do Alto, Médio Amazonas e Região Metropolitana, com ações de fiscalização e busca de celulares roubados.

Segundo o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), os roubos de celulares caíram cerca de 34% em abril deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado.