Polícia prende dupla que usava “Chapolin” para furtar veículos em shoppings de Manaus

Suspeitos utilizavam dispositivo eletrônico para desbloquear veículos e furtar objetos.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 16:01 - Atualizado em 11/08/2025 às 16:05

Notícias Policiais – Um homem de 25 anos, identificado como Brayan Madeira Carvalo, e Keven William Mota Soares, de 27 anos, foram presos nesta segunda-feira (11), suspeitos de cometer diversos furtos qualificados em Manaus. Os dois, que possuem histórico criminal e são reincidentes, utilizavam um dispositivo eletrônico conhecido como “Chapolin” para destravar veículos e subtrair objetos de seu interior.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19° DIP, os crimes eram praticados, principalmente, em estacionamentos de shoppings centers, feiras e vias públicas da capital, gerando prejuízos significativos às vítimas. Ele explicou que as investigações vinham ocorrendo há cerca de um ano, com registros de furtos em bairros como Santo Antônio, Ponta Negra e Alvorada, além de um shopping da zona centro-sul.

O caso de maior destaque ocorreu no dia 2 de abril de 2024, quando Brayan e comparsas furtaram, de dentro de um carro, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, cerca de 30 munições, carregadores, documentos e pertences pessoais no estacionamento da feira do bairro Santo Antônio.

Ambos os presos acumulam mais de 20 Boletins de Ocorrência por crimes como furto qualificado, estelionato e outros delitos. “Retirá-los de circulação traz mais tranquilidade à população”, afirmou o delegado.

As prisões ocorreram na última sexta-feira (08/08). Brayan foi detido ao tentar fugir durante uma abordagem policial, enquanto Keven teve o mandado de prisão cumprido em uma unidade prisional.

O delegado também orientou motoristas a sempre verificar o travamento das portas ao estacionar em locais públicos para evitar furtos. Os dois suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia e seguem à disposição da Justiça.

