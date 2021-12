Polícia prende um dos assaltantes envolvidos na morte do jovem Melquisedeque em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi preso na noite desta sexta-feira (17/12), um dos suspeitos de envolvimento na morte do jovem Melquisedeque Santos do Vale, de 18 anos, ocorrida durante um assalto ao ônibus da linha 444, na noite de quinta-feira (16/12), no bairro Tarumã, zona oeste da capital.

De acordo com informações tenente coronel da Polícia Militar, Eddie Cesar, o suspeito foi detido em sua casa no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, e confessou participação na ação criminosa.

Por determinação do governador Wilson Lima, as forças de segurança estão agindo de maneira integrada para localizar os suspeitos envolvidos neste crime. Agora faltam ser capturados mais dois meliantes que estavam no assalto.