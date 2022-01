Polícia procura família de jovem encontrado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), solicita a colaboração da população para divulgar a imagem de jovem encontrado, nesta sexta-feira (14/01), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, próximo ao Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por volta de 9h.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, ele não se comunica e, por isso, não foram informados seu nome, idade ou contato de familiares.

A delegada pede ainda a quem tiver informações sobre a localização da família do jovem que entre em contato com a Depca, por meio do (92) 3214-2269, ou se dirija à Especializada que está situada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, zona centro-sul.