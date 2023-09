Policiais fazem parto de mulher após vizinhos gritarem por socorro em Manaus

Manaus/AM – Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram o parto de uma mulher, não identificada, de 22 anos, na última sexta-feira (1º), após os vizinhos pedirem socorro já que ela estava prestes a dar à luz no bairro Presidente Vargas, Zona Sul da capital. O caso só foi divulgado neste domingo (3).

De acordo com informações da Polícia, a mulher estava em casa quando começou a sentir as dores do parto. Na ocasião, os vizinhos foram para as ruas pedirem ajuda da viatura que passava pelo local no momento.

Já na residência, os policiais realizaram os procedimentos básicos do parto. A criança do sexo feminino e a mãe foram encaminhadas à Maternidade Balbina Mestrinho, na Cachoeirinha.

Redação AM POST