Policiais realizam parto de mulher dentro de delegacia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) auxiliaram uma mulher, de 22 anos, que entrou em trabalho de parto nas dependências do 14° Distrito Integrado de Polícia, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, na tarde desta terça-feira (18/05).

Continua depois da Publicidade

A mulher deu à luz a uma menina. As duas foram levadas para maternidade por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo relatos, a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço e, por isso, precisou do auxílio do Samu para os procedimentos médicos.

De acordo com o subtenente Machado Sá, supervisor de área da Cicom, ele e a equipe estavam na unidade policial, quando um homem foi até o local pedindo ajuda aos policiais e informando que uma mulher estava em trabalho de parto.

“Quando a gente se aproximou dela, percebemos que não dava tempo para colocá-la na viatura e levá-la para a maternidade, porque a criança já estava nascendo, então nós fizemos o que podíamos. O cabo Fontenele foi quem segurou a criança no colo após o nascimento”, relatou.

Continua depois da Publicidade

O subtenente disse ainda que uma menina de 4 anos, filha da parturiente, estava acompanhando a mãe. Para não deixar a criança sozinha, enquanto a mãe foi para a maternidade, os policiais militares levaram a criança para casa da avó, no bairro Santa Etelvina, na zona norte. Aos policiais, a mãe da mulher que teve um parto circunstâncias atípicas, informou que a neta estava prevista para nascer mês que vem.

“Foi uma situação diferente do dia a dia, pois nós estamos acostumados a atender casos de homicídio, que é o oposto do que aconteceu aqui, um caso de uma criança nascendo. Então é uma satisfação e alegria grande poder testemunhar o nascimento de um bebê”, afirmou Machado de Sá.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa