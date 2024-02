Policial Civil fica ferido em acidente com viatura descaracterizada no Alvorada em Manaus

Notícias de Manaus – Um policial civil ficou ferido na tarde desta terça-feira (6), após colidir contra um poste na rua Raimundo Nonato, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O acidente aconteceu quando ele trafegava em uma viatura descaracterizada.

De acordo com testemunhas, o policial civil estava em uma curva no trecho de uma ponte quando teria perdido o controle do veículo e batido no poste.

Com o impacto, o policial civil teve ferimentos e foi encaminhado à uma unidade de saúde. O abastecimento de energia no local foi afetado.

As circunstâncias do acidente são investigadas e o condutor da viatura deve ser ouvido.

