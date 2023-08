Policial envolvido em briga que terminou com advogado baleado já foi demitido em 2010 mas conseguiu voltar a ser servidor da PC-AM, diz juiz

O Juiz Plantonista Alcides Carvalho Vieira Filho, do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) acatou pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e decretou na noite deste sábado (19) a prisão preventiva do investigador da Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, que agrediu o advogado Ygor de Menezes Colares, que tentou apartar uma briga ocorrida no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, na noite dessa sexta-feira (18) e acabou também sendo baleado pela esposa do policial, Juçana Machado. Ygor estava tentando ajudar sua funcionária que foi agredida pela mulher.

Na decisão o magistrado desta que em 2010 Nonato Machado já foi demitido da Polícia Civil também por se envolver em situações de atrito com outros vizinhos mas depois retornou ao quadro de funcionários.

Leia documento completo:DCRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

“O representado já se envolveu em situações de atrito com outros vizinhos e que já foi demitido da Polícia Civil no ano de 2010, em consequência do Processo Administrativo Disciplina nº 020/2007-2aCPD, não obstante ter retornado aos quadros de servidores posteriormente“, destaca o juiz.

Entenda o caso

Na noite desta sexta-feira (18), o advogado Ygor de Menezes Colares, de 35 anos, foi baleado na panturrilha esquerda, após tentar apartar briga envolvendo uma babá e uma mulher identificada como Juçana Machado, esposa do mestre de jiu-jitsu e investigador de Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, também envolvido na confusão ocorrida dentro de um condomínio no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Conforme imagens de câmeras de segurança confusão iniciou após a babá, que é funcionária do advogado, passar ao lado do casal na saída do elevador do condomínio. A vítima relatou que há aproximadamente cinco meses vinha sendo alvo de xingamentos por parte de Juçana.

Veja vídeo: Babá é espancada e advogado baleado em condomínio na Ponta Negra em Manaus pic.twitter.com/GHANlqafJZ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) August 19, 2023

Segundo as imagens o advogado tentou apartar a briga entre as duas mulheres e o policial dá socos em Ygor e depois repassa uma arma para a esposa. Com o revólver nas mãos, ela disparou e o tiro atingiu a perna do homem.

Redação AM POST*