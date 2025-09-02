A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

Soldado da Força Tática passou mal durante partida e não resistiu.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 12:25 - Atualizado em 02/09/2025 às 12:28

Notícias de Manaus – Um Policial da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas, conhecido como ‘Cunha’ faleceu na manhã desta terça-feira (2) após passar mal durante um campeonato de futebol da PM/AM realizado no Estádio da Colina, localizado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. O Militar, estava participando do evento futebolístico quando começou a se sentir mal e, em seguida, desmaiou.

Informações preliminares indicam que o soldado foi rapidamente levado ao Pronto-Socorro do São Raimundo, mas, infelizmente, não resistiu. Testemunhas relataram que ele pode ter sofrido um mal súbito em decorrência do calor intenso durante a partida.

A notícia da morte de Cunha causou consternação entre os colegas e a comunidade policial. A partida, que visava promover a integração e o espírito esportivo entre os membros da corporação, teve um desfecho trágico.

As circunstâncias exatas da morte ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Militar deve emitir um comunicado oficial sobre o ocorrido. Procurada pelo AM POST, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o caso até o fechamento desta matéria.

Este incidente ressalta a importância de cuidados com a saúde e segurança durante atividades esportivas, especialmente em condições climáticas adversas.

