Policial morre após perder o controle de carro e colidir com árvore em Manaus

Redação AM POST

Na madrugada deste sábado (24), o investigador da Polícia Civil do Amazonas, Pablo Ferreira Rangel, de 45 anos, lotado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), morreu em um acidente de trânsito na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem dirigia um carro de passeio no sentido Centro/Bairro, estava sozinho no veículo quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore no canteiro central da avenida.

Após o acidente o investigador ficou preso nas ferragens do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendeu o policial mas ele morreu no local do acidente.