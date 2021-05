Policiamento ostensivo é reforçado em áreas atingidas pela cheia do Rio Negro no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Militar, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com o objetivo de combater e prevenir a ocorrência de crimes, reforçou e intensificou o policiamento ostensivo no Centro da capital, em razão de que o fenômeno de subida recorde das águas do Rio Negro, neste ano, tem atraído muitas pessoas a essas áreas, além de trabalhadores e moradores da região.

O comandante da 24ª Cicom, capitão PM Thiago Abreu, explicou que, diante do cenário atípico vivenciado pela população de moradores, trabalhadores e frequentadores do Centro da capital, foi necessário reforçar e intensificar o patrulhamento em diversas áreas da região, atingidas pela subida das águas do rio e garantir a segurança de todos, pois, o fenômeno têm atraído a atenção de muitos curiosos e também turistas, além do fluxo registrado comumente.

“Temos, em face de toda essa problemática causada pela enchente, garantido a segurança de todos os cidadãos do Centro da cidade, sem exceções, e executado com mais intensidade nossas ações operacionais e de patrulhamento rotineiro, por meio do policiamento ostensivo geral a pé, pela modalidade Cosme e Damião, do policiamento turístico e pelo policiamento em bicicletas, realizado pela Ciclopatrulha, além das motocicletas e viaturas de quatro rodas da unidade militar”, assinalou o capitão.

O reforço no policiamento inclui também, o emprego de policiais militares em serviço nas unidades administrativas do Comando de Policiamento de Área-Sul (CPA-Sul).

O comandante da 24ª Cicom explicou ainda que todas as medidas alternativas adotadas têm por objetivo manter a tranquilidade e coibir a ação de criminosos na localidade. Dentre elas está, por exemplo, a substituição do patrulhamento de viaturas de quatro rodas pelas duplas Cosme e Damião, nos locais onde as unidades já não podem acessar por conta das alagações, como nas pontes. Também é empregado, de acordo com a situação, o ciclopatrulhamento em lugar das motocicletas nos pontos aos quais as águas não permitem mais acesso.

“Além de todas essas medidas necessárias, contamos ainda com o apoio das tropas auxiliares, que atuam diuturnamente no Centro da cidade em segunda malha, como a Rocam, Força Tática e demais unidades especializadas, garantindo desta maneira, um policiamento eficiente e que está atendendo aos anseios dos cidadãos nesse momento”, ressaltou o comandante.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, através do disque-denúncia 181 ou pelo 190.