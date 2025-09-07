A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Políticos amazonenses participam de manifestação “Reaja Brasil” em Manaus

Movimento “Reaja Brasil” mobiliza manifestantes em Manaus e outras capitais no 7 de Setembro.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 18:29

Ver resumo

Notícias de Manaus – A zona oeste de Manaus, especialmente a área da Ponta Negra, foi palco de uma manifestação do movimento “Reaja Brasil” na tarde deste domingo, 7.

PUBLICIDADE

O ato, que ocorre simultaneamente em várias capitais brasileiras, é organizado por grupos de direita em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela aprovação da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Entre os participantes, estiveram presentes autoridades políticas locais, como o Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo Seffair, ambos do PL, utilizaram o espaço para criticar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo a prisão domiciliar de Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Os manifestantes expressaram insatisfação com as medidas judiciais e reivindicaram a liberdade do ex-presidente.

O movimento ocorre em meio às celebrações do Dia da Independência do Brasil e tem como principal bandeira a defesa do ex-presidente e a mobilização contra o que consideram “excessos” do STF.

A manifestação, que tem ganhado força nacionalmente, busca chamar a atenção do Congresso para pautar a anistia aos envolvidos nos episódios de janeiro.

PUBLICIDADE

Os organizadores reforçam que o protesto é pacífico e tem como objetivo reforçar a democracia e o direito à livre manifestação.

LEIA MAIS: Atrações do palco Malcher no #SouManaus são antecipadas neste domingo (7)

A mobilização em Manaus reflete um movimento mais amplo, que acontece simultaneamente em outras capitais do país, demonstrando a articulação política da direita para as próximas etapas eleitorais e legislativas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Atrações do palco Malcher no #SouManaus são antecipadas neste domingo (7)

Demais palcos mantém programação original.

há 1 hora

Brasil

Veiculo militar desgovernado atropela pedestres no desfile de 7 de Setembro e deixa idosa em estado grave

Acidente com jipe militar antigo deixa quatro feridos em desfile de 7 de Setembro em Brusque.

há 1 hora

Brasil

Tarcísio chama Moraes de tirano e cobra Hugo Motta por votação de “anistia ampla”

Manifestantes bolsonaristas se mobilizam na Avenida Paulista em defesa da anistia.

há 2 horas

Brasil

Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, promete “dar um jeito” no senador Romário ao chegar em Brasília

Valdemar Costa Neto enfrenta críticas a Romário em ato bolsonarista na Paulista.

há 3 horas

Manaus

Governo do Amazonas marca presença no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Manaus

Evento aconteceu na manhã deste domingo (07/09), com a presença de efetivo da Segurança do Amazonas.

há 3 horas