Políticos amazonenses participam de manifestação “Reaja Brasil” em Manaus

Notícias de Manaus – A zona oeste de Manaus, especialmente a área da Ponta Negra, foi palco de uma manifestação do movimento “Reaja Brasil” na tarde deste domingo, 7.

O ato, que ocorre simultaneamente em várias capitais brasileiras, é organizado por grupos de direita em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela aprovação da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Entre os participantes, estiveram presentes autoridades políticas locais, como o Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo Seffair, ambos do PL, utilizaram o espaço para criticar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Os manifestantes expressaram insatisfação com as medidas judiciais e reivindicaram a liberdade do ex-presidente.

O movimento ocorre em meio às celebrações do Dia da Independência do Brasil e tem como principal bandeira a defesa do ex-presidente e a mobilização contra o que consideram “excessos” do STF.

A manifestação, que tem ganhado força nacionalmente, busca chamar a atenção do Congresso para pautar a anistia aos envolvidos nos episódios de janeiro.

Os organizadores reforçam que o protesto é pacífico e tem como objetivo reforçar a democracia e o direito à livre manifestação.

A mobilização em Manaus reflete um movimento mais amplo, que acontece simultaneamente em outras capitais do país, demonstrando a articulação política da direita para as próximas etapas eleitorais e legislativas.