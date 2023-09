Ponte deve diminuir impacto da vazante em Marina na zona oeste de Manaus

Manaus/AM – O período de estiagem que atinge o Estado começa a afetar as navegações em virtude da vazante do rio Negro, causando prejuízos às zonas ribeirinha e rural da cidade. A marina do Davi, no bairro Ponta Negra, zona oeste, já sofre os impactos da seca, precisando ancorar as embarcações em pontos mais distantes, uma vez que a área de areia avança rápido e a travessia até as embarcações já está comprometida, com um longo trecho de caminhada e muitos obstáculos.

A meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou a construção de uma ponte de madeira com cerca de 150 metros de extensão para promover a acessibilidade segura de passageiros e minimizar os transtornos à população ao novo ponto de ancoragem dos barcos e lanchas.

“A seca é sazonal e este ano chegou mais cedo do que acontece normalmente. As pontes e passarelas de madeira são construídas em caráter de urgência, para que as pessoas possam ter acesso às lanchas e cheguem ao seu destino sem serem impactadas com os efeitos da seca”, garante Efrain Aragão, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf.

Segundo a Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), cerca de dois mil turistas e moradores da zona rural de Manaus, a cada final de semana, usam as voadeiras (lancha regional rápida) para acessar os flutuantes do rio Tarumã e as comunidades ribeirinhas.

A obra conta com um efetivo de 12 servidores da Seminf e será finalizada ainda esta semana. O material utilizado na construção da ponte atende a todas as normas ambientais, respeita as características naturais das edificações e garante maior durabilidade da estrutura.

Redação AM POST