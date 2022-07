Pontos de táxis são revitalizados no Centro de Manaus

Redação AM POST

Em mais uma ação de ordenamento do trânsito na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu, na noite de terça-feira, 19/7, a revitalização e padronização de pontos de táxis na região do centro comercial da capital.

Continua depois da Publicidade

Foram beneficiados passageiros de táxi que embarcam em três pontos na avenida Eduardo Ribeiro nas esquinas com as ruas Marquês de Santa Cruz e Henrique Martins. A medida atende ainda a reivindicação da categoria dos taxistas que solicitaram os serviços de padronização.

De acordo com o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, os serviços irão continuar em outras áreas onde houver necessidade. “Esta era uma reivindicação de grupos e taxistas da região do Centro, que foi atendida pela equipe de sinalização viária do IMMU. Esta é mais uma ação do instituto em prol do ordenamento da cidade e que também é realizada em outras regiões”, afirmou.

Vagas

As ações de ordenamento realizadas pelo IMMU ocorrem constantemente. Em março, o instituto instalou novas placas de regulamentação para vagas de estacionamento para os táxis na cidade. Na época, a sinalização foi colocada no Centro e em locais com atrativos turísticos, como a Ponta Negra, na zona Oeste. Com a medida, outros veículos ficam proibidos de estacionar nesses locais.

Continua depois da Publicidade

Agentes de trânsito realizam rondas diariamente nesses locais, fiscalizando estacionamentos em fila dupla, veículos sobre calçadas e em locais proibidos pela sinalização.

A multa para quem for pego estacionado de maneira irregular varia, de infração média, custando R$ 130,16 e mais quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), à infração gravíssima, no valor de R$ 293,47, e mais sete pontos na carteira de motorista.