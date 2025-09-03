Pontos de venda de alimentos terão fiscalização intensa no ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’

Notícias de Manaus – Os pontos de venda de alimentos e bebidas durante o festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”, da Prefeitura de Manaus, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro, serão monitorados pelas equipes da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para esta edição do evento, serão mobilizados 29 servidores, entre fiscais sanitários e agentes administrativos, para atuar durante todos os dias do festival, em três frentes distintas.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, explica que, neste ano, a Visa Manaus se une aos esforços de toda a prefeitura para proporcionar mais segurança aos participantes deste que é o maior festival de artes integradas do Brasil.

“Ao longo das últimas semanas, nossa equipe promoveu capacitações tanto para os permissionários que irão trabalhar nas dependências do festival quanto para os ambulantes que ficarão no entorno, disseminando os conceitos de boas práticas sanitárias e segurança alimentar desde a etapa preparatória do evento”, explica.

Os fiscais das diferentes gerências da Visa Manaus irão monitorar as condições relacionadas à segurança sanitária dentro dos espaços do evento.

A Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali), da Visa Manaus, irá inspecionar os pontos de venda de alimentos e bebidas do festival, para avaliar parâmetros como o asseio e a segurança estrutural dos estabelecimentos, o armazenamento e a conservação adequados dos alimentos e bebidas, e a forma como os trabalhadores manipulam esses alimentos na hora de preparar os lanches.

Após a inspeção, cada ponto irá receber um selo de certificação relativo aos cuidados adotados com a higiene e a segurança dos alimentos e bebidas, em categorias que vão de A a C, para informação do público consumidor.

Já os fiscais da Gerência de Vigilância de Serviços (Gevser) irão inspecionar os equipamentos de saúde disponibilizados para o “#SouManaus”, como ambulâncias e instalações de primeiros socorros, enquanto a Gerência de Engenharia Sanitária (Gengs) ficará encarregada de monitorar a segurança estrutural do evento, verificando a integridade das instalações físicas e a liberação das saídas de emergência.

Uma outra equipe de fiscais irá participar da segunda frente, que é o apoio à Central Integrada de Fiscalização (CIF), colegiado que reúne diversos órgãos municipais e estaduais, o qual irá fiscalizar bares e outros estabelecimentos no entorno da área do festival, a fim de coibir possíveis riscos à segurança e bem-estar dos frequentadores.

Os servidores da área administrativa, por sua vez, estarão no estande da Visa Manaus dentro do festival, prontos para prestar informações ao público e acolher sugestões, observações e também denúncias sobre irregularidades sanitárias, contribuindo para que a população possa desfrutar dos três dias de “#SouManaus” com tranquilidade e segurança.

Serviço

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481 (atendimento de 8h às 13h), ou pelo e-mail [email protected] (em qualquer horário).