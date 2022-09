População aclama #SouManaus como o maior evento cultural da Amazônia nas redes sociais

Redação AM POST

O festival “#SouManaus Passo a Paço 2022” ainda não acabou, mas já marcou o seu nome na história do Amazonas. O maior evento de artes integradas do Norte do Brasil, realizado pela Prefeitura de Manaus, se tornou um sucesso de público e crítica. Prova disso são os recordes batidos pelo festival que reúne mais de 660 artistas e teve a sua capacidade máxima atingida na noite passada, 5/9. Nas redes sociais o público aclamou o evento, colocando a #SouManaus nos trending topics do Twitter.

No Instagram, os comentários também foram positivos. O perfil @amazonei comentou que: “Prefeitura prometeu e entregou. Parabéns”.

De acordo com @Itelvinabarreiros, tudo ocorreu sem maiores problemas: “Graças a Deus fui e não vi tumulto nenhum. Eu iria para o outro palco e a segurança falou que já está lotado, então fui para o outro principal. Se todos respeitassem os limites de lotação, não teria problema😍”

Já @Neidexcarvalho frisou que a noite foi maravilhosa e que os shows da Joelma e do Jota Quest, que se apresentaram no palco Tucupi, foram sensacionais. O perfil @_marcosillva disse que Manaus confirmou de vez que tem porte para grandes eventos, não só com atrações nacionais, mas, internacionais. Ele finalizou citando que: “Não tem para ninguém, #SouManaus já é o maior do Norte”.

Para a diretora das redes sociais da Prefeitura de Manaus, Tayara Wanderley, o sucesso do festival se dá pelo grande empenho da organização que usou como base as mesmas estratégias de outros eventos nacionais, como o Rock in Rio.

“A comunicação do #SouManaus, desde o começo, foi pensada visando ser um grande festival, tendo como referência os exemplos nacionais, porque é nesse patamar que queremos chegar. A cobertura também foi pensada assim, que valorize a diversidade, o tamanho e as várias caras do festival. O #SouManaus é um festival que integra música, gastronomia, cultura, exposições, dança, esportes e muito mais. Os comentários nas redes foram muito positivos, não só na quantidade, mas na qualidade do conteúdo. Nos orgulha saber que as nossas referências foram nacionais e não ficamos nada atrás”, salientou Tayara.