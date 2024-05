População de Manaus lota Largo de São Sebastião durante evento beneficente em favor do RS

O Largo de São Sebastião ficou lotado, no sábado (11/05), em ação da campanha “Amazonas Pelo Rio Grande do Sul”, promovida pelo Governo do Amazonas para arrecadar alimentos e água que serão doados às vítimas do desastre natural naquele estado. O show “Do Nada Um Pagode”, edição especial “De Norte a Sul”, comandado pelo cantor Uendel Pinheiro foi a grande atração da noite.

O público aproveitou para manifestar sua solidariedade, doando alimentos para a campanha do Governo do Amazonas. Realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a ação teve o apoio da Secretaria de Assistência Social (Seas) e outras instituições estaduais. Dois pontos de coleta de doações foram instalados no local para a receber as doações.

Silvana Rodrigues foi com as amigas ao Largo de São Sebastião doar alimentos e curtir o show. “A gente achou bom ajudar também, da melhor forma. A gente sabe que o pouco que nós damos vai enchendo um caminhão, ou seja, um lugar onde a gente possa ajudar o povo do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Jorge Alberto Júnior participou da ação solidária ao lado da namorada. Chegou cedo ao Largo, fez sua doação e ficou esperando os shows. “É importante ajudar o pessoal que está passando essa dificuldade toda lá no Rio Grande do Sul. E faz um bem grande para gente também”, disse.

Ação voluntária

Vale ressaltar que a iniciativa, idealizada pelo governador Wilson Lima, envolveu uma produção 100% voluntária. Os artistas abraçaram a causa, abrindo mão de seus cachês e todo o aparato para a realização do evento também foi voluntário.

Na quinta-feira (09/05), o governador Wilson Lima lançou a campanha “Amazonas Pelo Rio Grande do Sul”, que se iniciou no sábado (11/05) e se estende até o dia 18 de maio, para a arrecadação de alimentos e água, além de ração e itens veterinários, que serão enviados para o Rio Grande do Sul.

Até o dia 18 de maio, 15 pontos de coleta em todas as zonas da cidade vão receber, das 8h às 17h, doações de alimentos e água. Nesse mesmo período, um ponto de coleta também vai receber doações de ração, medicamentos e outros itens, que serão utilizados para dar assistência aos animais também afetados pelas enchentes provocadas pelas chuvas na região.

Os shows

Os shows tiveram início pouco depois das 18h, no palco montado na lira do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião. A banda de rock Madallena abriu a programação e, em seguida, Uendel Pinheiro assumiu o palco, em um formato de show já conhecido pelo público, com a presença de convidados especiais, entre eles a cunhã-poranga e ex-BBB Isabelle Nogueira, que dançou no palco ao som de toadas de boi-bumbá.

Isabelle Nogueira afirmou ter ficado ainda mais orgulhosa de ser amazonense ao ver o Largo de São Sebastião lotado e as pessoas fazendo doações. “Nós, amazonenses, somos extremamente receptivos, calorosos e nos importamos muito com o próximo. Então, com certeza, neste momento não seria diferente. Muito bonita essa iniciativa e muito bonita, principalmente, a participação de toda a população”, declarou.

Para o cantor Uendel Pinheiro, a iniciativa uniu o útil ao agradável: música e entretenimento, em um cenário, segundo ele, absurdamente magnífico, com é Teatro Amazonas ao fundo, tendo o Largo de São Sebastião como local.

“A iniciativa é maravilhosa. Eu troquei uma ideia com o meu irmãozinho, meu querido governador Wilson Lima, com o Cândido [Jeremias, secretário executivo de Cultura e Economia Criativa], com o próprio secretário de Cultura, o Marcos Apolo. A gente sentou e eu percebi o interesse deles. Muitas vezes a gente quer ir no hype da coisa, mas eu percebi que eles estão extremamente engajados”, afirmou.

Vocalista da banda Madallena, que abriu a programação, Fábio Aguiar afirmou que os integrantes da banda não pensaram duas vezes para aceitar, de imediato, o convite feito pelo secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, para participar da ação como atração musical.

“Não tinha nem como recusar um convite desses. A causa é extremamente nobre. Eu acho que não deveríamos deixar de participar desse evento também”, disse o músico.

Espetáculos no Teatro Amazonas

Outra ação solidária, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, envolve a Temporada dos Corpos Artísticos, que vem sendo realizada no Teatro Amazonas. Até o final do mês de maio, três espetáculos terão seus ingressos trocados por suprimentos para doação. São eles: na terça-feira (14/05), “Os Catraieiros”, do Balé Folclórico do Amazonas; quinta-feira (16/05), “Haydn 94 – Mozart 25 – Beethoven 5”, Amazonas Filarmônica; e na sexta-feira (17/05), “Belcanto”, Orquestra de Câmara do Amazonas e Madrigal do Amazonas. Todos os espetáculos têm início às 20h, e as doações de suprimentos por ingressos podem ser realizadas até 40 minutos antes das sessões.

Doações

Alimentos que podem ser doados

• Arroz de 1kg;

• Feijão de 1kg;

• Macarrão de 500g;

• Flocão de Milho (milharina) de 500g;

• Salsicha em lata 300g;

• Sardinha em lata 125g;

• Conserva em lata 320g;

• Leite em pó em pacote de 400g;

• Açúcar de 1kg;

• Sal de 1kg;

• Café 250g;

• Água de até 2 litros

Não serão aceitos itens que não estejam nesta lista, elaborada conforme orientação do Governo do Rio Grande do Sul.

Pontos de doação de alimentos e água

• Defesa Civil Do Amazonas

Sede da Defesa Civil do Amazonas – Avenida Urucará, nº 183, no bairro Cachoeirinha;

• Corpo De Bombeiros Militar Do Amazonas

Comando Geral do CBMAM – Avenida Codajás, bairro Petrópolis;

Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) – Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul;

• Polícia Militar Do Amazonas

Comando-Geral da PMAM – Rua Benjamin Constant, nº 250, bairro Petrópolis;

Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) – Rua Dr. Machado, S/Nº – bairro Praça 14;

Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Rua Tiradentes, nº 50, bairro Dom Pedro I;

Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) – Av. Cel. Sávio Belota, nº 145 – bairro Amazonino Mendes

• Secretaria de Estado Assistência Social (Seas)

Avenida Darcy Vargas, 77, Chapada

• Centros de Convivência

CECF Maria de Miranda – Rua Loris Cordovil, 1 – Alvorada

CECF Teonízia Lobo – Rua da Penetração III Quadra 60 s/n Amazonino Mendes

CECF André Araújo – Rua 5 Conj. Costa e Silva – Raiz

CECF Padre Pedro – Rua Tupinambá, 119 – Cidade Nova

CECF Magdalena Arce Daou – Av. Brasil, s/n – Santo Antônio

Ceci Aparecida – Rua Wilkens de Matos, S/N – Nossa Sra. Aparecida

CECF 31 de Março – Rua 21, 453 – Japiim

Itens veterinários que podem ser doados

• Ração para cães e gatos (de preferência sachê);

• Coleira e guias

• Caixas de transporte

• Seringas

• Gaze

• Soro

• Esparadrapo

• Atadura

• Anti-inflamatório (meloxicam);

• Antibióticos (pentabiótico, enrofloxacina, outros)

• Vermífugos

• Vacinas para cães e gatos

• Testes de cinomose

• Telazol

• Xilazina 10%

• Cetamina 10%

• Lidocaína

• Kit cirúrgico

• Acepram

• Pomadas cicatrizantes (Ganadol, Vetaglos, outras)

• Pielsana

Ponto de doação de itens veterinários

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)

Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3.280, Parque Dez