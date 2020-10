População do Oswaldo Frota recebe Alfredo, Conceição e Arthur

Uma caminhada da coligação “Trabalho bom merece continuar” agitou o bairro Oswaldo Frota, na zona Norte, no fim da tarde desta segunda-feira, 19, com a presença do candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), sua vice Conceição Sampaio e o prefeito Arthur Virgílio Neto, ambos do PSDB.

Ao conversar com comerciantes e microempreendedores da avenida Iritama, Alfredo destacou que seu plano de governo contempla a volta do projeto Banco Social, direcionado a ajudar o desenvolvimento de pequenos negócios.

“Tivemos muitas perdas este ano e nelas se incluem milhares de empregos que queremos ajudar a recuperar. O Banco Social será para isso. Vamos ajudar a resgatar microempresas que fecharam durante a pandemia, principalmente em bairros de Manaus. Vamos ajudar o pequeno empreendedor a alavancar seu negócio”, explicou Alfredo.

Conceição Sampaio destacou a receptividade com que a população da zona Norte recebeu a coligação. “Temos que destacar a forma com que somos recebidos. Isso é reflexo de todo trabalho do prefeito Arthur Neto para a cidade de Manaus e por isso somos a continuidade, e com certeza, Alfredo e eu traremos mais avanços”, explicou a candidata a vice.

Aliado de peso

Literalmente de cabeça na campanha de Alfredo, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou a transparência na aliança entre ele e Alfredo Nascimento.

“Meu apoio é muito claro e não escondemos alianças. Aqui na zona Norte, percebemos a receptividade a mim e ao Alfredo. Estamos aqui fazendo campanha sem artifícios, sem abuso de poder econômico e fazendo tudo dentro da lei. É assim que eu governo e será assim que Alfredo irá governar também”, disse Arthur Neto.

