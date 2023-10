População é convocada a ajudar a identificar homem que espancou companheira a pauladas em Manaus

Manaus – A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) identificou a mulher que foi vítima de uma terrível agressão a pauladas no último fim de semana, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Após localizar a vítima, a Procuradoria está fornecendo atendimento psicossocial e jurídico.

Em um pronunciamento feito na quarta-feira (11/10), a deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) informou que a equipe da Procuradoria da Mulher realizou uma busca ativa na região e conseguiu identificar a vítima. A deputada agora está pedindo a ajuda da população para identificar o agressor.

A vítima, que está em estado crítico, teve ambas as pernas quebradas e precisou de cirurgias em várias partes do corpo, incluindo o rosto e os braços. Embora o caso tenha se tornado amplamente conhecido nas redes sociais, não houve registro de um boletim de ocorrência em nenhuma delegacia de Manaus. Alessandra Campelo destacou que planeja formalizar a denúncia na Delegacia da Mulher do Parque Dez.

A deputada enfatizou que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada mesmo sem queixa da vítima, o que significa que qualquer pessoa pode denunciar o agressor, inclusive anonimamente por meio do 180.

“Nesse caso, nem ela nem a família procuraram a delegacia. Eu irei à delegacia, isso é independente da vontade da vítima. Fazer uma denúncia pode prevenir um caso de feminicídio, pode evitar uma nova agressão. Queremos identificar esse homem e que ele responda por esse crime terrível”, afirmou a deputada.

A deputada pediu o apoio da população para ajudar a polícia a prender o suspeito. A Procuradoria da Mulher da ALEAM, sob a liderança de Alessandra Campelo, tem a função de receber denúncias de ameaças ou violações dos direitos da mulher, em especial casos de violência doméstica e familiar, institucional, política e discriminação contra a mulher. Após apurar a procedência das denúncias, encaminha-as às autoridades competentes e acompanha as providências.

Para denúncias e apoio, o número da Procuradoria da Mulher da ALEAM é (92) 99400-0093. Outros números disponíveis incluem o 180 (Central de Atendimento à Mulher), o 181 (Disque denúncia da SSP-AM) e o 190. O apoio da população é essencial para garantir a justiça e o fim da impunidade em casos de violência contra a mulher.