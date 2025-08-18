A notícia que atravessa o Brasil!

População faz corrente de oração durante resgate de mulher em estado grave após acidente entre moto e carro em Manaus

Ela foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital 28 de Agosto.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 21:22

Notícias de Manaus – Na noite desta segunda-feira (18), um grave acidente de trânsito deixou uma mulher em estado delicado na Avenida Rodrigo Otávio, localizada no bairro Coroado, zona leste de Manaus. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo informações preliminares, a vítima estava na garupa da motocicleta quando, em determinado momento, o condutor perdeu o controle e acabou atingindo a traseira de um automóvel. O impacto foi tão intenso que a mulher foi arremessada a vários metros de distância, sofrendo múltiplas lesões.

Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local e iniciaram os procedimentos de reanimação, já que o estado da vítima era considerado extremamente grave. Após estabilização inicial, ela foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde segue recebendo atendimento médico especializado.

Apesar da violência do acidente, o motociclista que conduzia o veículo não sofreu ferimentos aparentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas nem sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

Populares que presenciaram o acidente relataram momentos de tensão e desespero. Em meio ao socorro, várias pessoas se reuniram em oração, pedindo pela vida da mulher. O caso deverá ser investigado pelas autoridades de trânsito para esclarecer as causas do acidente e determinar eventuais responsabilidades.

