População fica sem água devido manutenção de concessionária em Manaus

A Águas de Manaus disse que concluiu a manutenção emergencial na Estação de Tratamento de Água 1 (ETA 1), no bairro da Compensa, Zona Oeste, no início da tarde deste sábado (22) e deixou mais de 100 bairros sem água.

Várias localizadas da capital registram falta de água desde sexta-feira (21). De acordo com a Águas de Manaus, após a conclusão dos reparos, o abastecimento já está sendo retomado gradativamente nas zonas Sul, Centro-Sul e em parte da região Oeste da capital.

“A previsão é que o serviço esteja normalizado em até 24h em toda região impactada pelo serviço”, disse a empresa.

A concessionária destacou que o sistema de abastecimento da ETA 1 foi paralisado no fim da tarde de sexta-feira (21), após um problema mecânico na unidade.

“Uma força-tarefa com 100 colaboradores foi mobilizada para atuar na manutenção emergencial durante a noite e manhã de sábado, para que o serviço fosse concluído em tempo hábil e o abastecimento de água das regiões impactadas retornasse no menor tempo possível”, afirmou, em nota.

Para realizar as tarefas de casa, parte da população recorreu aos poços públicos disponibilizados na cidade. Alguns moradores decidiram encher baldes, garrafas e garrafões.

Veja a lista de bairros afetados:

Armando Mendes

Comunidade Sharp

Cond João Paulo IV

Cond Vale do Sol

Japiim | Parque dos Rios II

Conj Monte Libano

Parque dos Rios I

Aparecida

Centro

Conj Haydea

Conj Tocantins

Vila Bafururu

Vila Jardim

São Geraldo

Conj Petrós

Conj Vila Gaia

Colina do Aleixo

Cond La Ville

Conj Acariquara

Conj Asteca

Conj Carijo

Conj Der AM

Conj João Bosco II

Conj Ouro Verde

Resd Parque Verde

Resd Stillus

Tiradentes

Vila Parque

Coroado III

Conj 31 de Março I

Conj 31 de Março II

Crespo

Distrito Industrial

Aleixo

Cachoeirinha

Conj Adrianópolis

Conj Celetra

Conj Costa e Silva

Conj Eldorado

Conj Ica Paraíba

Conj Jardim Amazonas

Conj Manauense

Raiz

São Francisco

Vieira Alves

Colônia Oliveira Machado

Educandos

Sta Luzia

Betânia

Cond Ipanema

Conj Arthur Reis

Conj Barra Bela

Conj Belo Horizonte

Conj California

Conj Jardim Yolanda

Conj Jardim Ítalia

Conj Jardim Primavera

Conj Meridional

Conj Nova Friburgo

Conj Novo Horizonte

Conj Parque Tropical

Conj Pindorama

Conj Vila do Reis

Jardim Oriente

União

Conj Castelo Branco

Conj Jauaperi

Conj Vila Amazônia

Japinlândia

São Sebastião

Conj Vitória Regia

Jardim dos Barés

Vila da Prata

Zumbi I

São José II

Cond Portal Rio Negro

Conj Bancários

Gloria

São Raimundo

Conj Aruanã

Conj Ipase

João Bosco

Conj Itapuã

Conj Murici

Conj Uirapuru

Compensa II

Compensa III

Conj Xingu

Vila Marinho

Conj Vila da Barra

Santo Agostinho

Conj Atílio Andreazza

Conj Morada do Sol

Conj Vila Rica

Chapada

Presidente Vargas

Coroado I

Japiim I

Japiim II

Lagoa Verde

Praça 14 de Janeiro

Nossa Senhora das Graças

Conj Jardim Paulista

Morro da Liberdade

Sao Lazaro

Vila Humaita

Parque das Laranjeiras

Conj Anavilhanas

Conj Jardim Petropolis

Petropolis

Sao Jorge

Sao Jose I

Zumbi III

Santo Antônio