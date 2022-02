População formaliza reclamações e denúncias contra Amazonas Energia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) está participando das ações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da energia elétrica, da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). Os servidores do órgão iniciaram atendimentos itinerantes para que a população possa formalizar suas reclamações e denúncias em relação à concessionária de energia.

Na terça-feira (08/02), a equipe do Procon-AM esteve na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. As reclamações dos consumidores serão analisadas pelo órgão e servirão também como subsídio para a CPI.

As ações serão realizadas em outras áreas de Manaus e também em municípios do interior do Amazonas, como informa o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

“A CPI é um instrumento legislativo para buscar direitos da população, e o Procon-AM apoia esse trabalho por meio do recolhimento de informações e da busca por soluções de benefício consumidor amazonense. O objetivo é esse, é o atendimento itinerante para que a gente possa subsidiar a CPI, mas, principalmente, atender a demanda do consumidor lá na comunidade, onde a CPI tem tido realizado essas reuniões. Agora o consumidor poderá registrar lá no atendimento itinerante do Procon-AM a sua reclamação”, resume.

Nesse atendimento, o consumidor deve levar documento de identificação, comprovante de residência e a fatura a ser reclamada.